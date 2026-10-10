YENİ Parti İl Başkanı Çelik, Eyüpsultan vekil seçimini yargıya karşı süreç saydı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamere: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçimler siyasi partiler arasında, bir seçim değil. Maalesef yargıya karşı bir süreç yürütüyoruz. Biz birincisi belediye meclis üyelerini gözaltına alınan, tutuklayan yargıyla rekabet ediyoruz. İki, biz İstanbul Valisi'yle rekabet ediyoruz. Üçüncüsü biz para gücüne karşı, bir rekabet içerisindeyiz" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi sonrası açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"EYÜPSULTAN HALKININ İRADESİNE ÇÖKME GİRİŞİMLERİ GERÇEKLEŞTİ"

"Eyüpsultan Belediyesi'nin önündeyiz. Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen, 31 Mart 2024 seçimlerinde Eyüpsultan'da yaşayan her iki kişiden birinin oyunu alarak belediye başkanı seçildi. Burada çok önemli hizmetleri oldu, çok deneyimli bir isim Mithat Bülent Özmen. Devlette görev yapmış, Türkiye'nin üst düzey firmalarında görev yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İGDAŞ'ta çok önemli görevlerde bulunmuş, çok kıymetli bir isim. Ne yazık ki haksız, hukuksuz bir biçimde tutuklandı ve buradan Ankara'ya götürüldü. Bugün burada bir belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Bir tanıdık manzarayla karşı karşıya geldik. Yine burada belediye meclis üyelerine birtakım teklifler, birtakım Eyüpsultan Halkının iradesine çökme girişimleri gerçekleşti. Burada 31 Mart'ta 23'e 14'lük bir tablo vardı. Mithat Bülent Özmen'le beraber bizim listelerimizden 23 meclis üyesi seçilmişti. Cumhur İttifakı listelerinden 14 meclis üyesi seçilmişti. Türlü tekliflerle Eyüpsultan halkının iradesine çökme girişimleriyle bir bölüm belediye meclis üyesi yine belirli turlarda kanaat değiştirdiler ama sonuçta seçim gerçekleşti. Seçim dördüncü tura kaldı ve dördüncü turu oylama sonucunda Cafer Parlak 19 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı da 16 oy aldı. Cafer Parlak Eyüp Sultan Belediyesi'nin yeni başkan vekili olarak seçilmiştir. Kendisine başarılar diliyoruz. Eyüpsultan halkına hayırlı uğurlu olsun diyoruz"

"BU ZAMANA KADAR GİRDİĞİMİZ BÜTÜN BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLİĞİ GERÇEK SEÇİMLERİNİ KAZANDIK"

"Biz aslında üçüncü turda kazanmıştık. Bu yüzden itiraz dilekçesi vereceğiz" şeklinde açıklamalar olduğu anımsatılarak "Üsküdar'daki gibi bir durum, aynı senaryo yaşanır mı" sorusuna Çelik şunları söyledi:

"Yani nasıl bir senaryo ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü bugüne kadar biz girdiğimiz birinci başkan vekilliği gerçek seçimlerin tamamını kazandık. Bakın biz Üsküdar'da da kazandık. Uydur kaydır işlerle yargı yoluyla iptal ettiler. Biz Ataşehir'de kazandık uydur kaydır işlerle yargı eliyle iptal ettiler. Biz Adalar'da da kazandık. Bayrampaşa'da da kazandık. Girdiğimiz gerçek hiçbir seçimi kaydetmedik kazandık sonra uydur kaydır meselelerle iptal ettiler. Burada salt çoğunluk üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Tabi burada salt çoğunluk 20'dir. Çünkü burada 37 belediye meclis üyesi seçilmiştir. Mithat Bülent Özmen ile beraber sayı 38'dir. 2'ye böldüğünüz zaman salt çoğunluk yarının bir fazlası 2'ye böldüğünüz zaman 19'dur. 19'un bir fazlası 20'dir. Dolayısıyla zaten 19'u da bulamadılar üçüncü turda. Üçüncü turda da bir oyları geçersiniz sayıldı. Zaten üçüncü turda 18 oy aldılar. Dolayısıyla bu gerekçe üzerinden istedikleri kadar itiraz etsinler seçimin iptal gerekçesi olamaz. Yüreğir kararını örnek gösteriyorlar. O karara rağmen bile zaten 19 gerekiyor ama o kararın üzerinde zaten daha üst mahkemelerin kararları var. Bu yönüyle burada üçüncü turda herhangi bir adayın seçimi kazanması için 20 oy almış olması gerekiyordu. Cumhur İttifakı'nın adayı 18 oy almıştır. Üçüncü turda bizim adayımız 18 oy almıştır. Dolayısıyla bunun üzerinden bir süreç yürütülemez.

"YARGI ELİYLE BU OPERASYONLAR YAPILIYOR"

Bir şeyin altını daha çizmek isterim o da şudur. Şimdi mesela bu seçimlerde belediye neden el değiştiriliyor diye tabii ki vatandaşların zihninde bazı soru işaretleri var. Bir kez daha altını çiziyorum. Biz girdiğimiz gerçek seçimlerin hiçbirisini kaybetmedik. Bakın Adalar'ı kaybetmedik biz birinci seçimi kazandık. Üsküdar'ı kaybetmedik birinci seçimi kazandık. Bayrampaşa'yı kaybetmedik birinci seçimi kazandık. Ataşehir'i kaybetmedik birinci seçimi kazandık. Kazandıktan sonra uydur kaydırı meseleler üzerinden yargı eliyle bu operasyonlar yapılıyor. Yani şöyle düşünün. Sayıyı bulabilmek için iki belediye meclis üyesini Üsküdar'da tutukladılar seçimi bu şekilde yaptılar seçim bittikten sonra serbest bıraktılar. Şimdi belediyelerde mesela adalarda bir tane belediye meclis üyesi, bir gece yarısı operasyonuyla götürdüler bir bürokratın dairesine orada görevden uzaklaştırma yazısını kaldırdılar. Oy kullandırdılar kendilerine oy verme karşılığı ama Ataşehir'de Livangür beraat etti. Beraat ettiği halde Valiliğe yazı yazıyoruz. Bakanlıktan görüş alıyoruz. Bizim adayımız dönmüyor.

"BİZ BU SEÇİMLERDE YARGI İLE VALİ İLE PARA GÜCÜ İLE REKABET EDİYORUZ"

Dolayısıyla bu seçimler siyasi partiler arasında, bir seçim değil. Biz birincisi maalesef üzülerek ifade ediyorum, yargıya karşı bir süreç yürütüyoruz. Yani bu seçim kimle kimin arasında? Biz kiminle rekabet ediyoruz? Biz birincisi yargıyla rekabet ediyoruz. Belediye meclis üyelerini gözaltına alınan, tutuklayan yargıyla. İki, biz İstanbul Valisi'yle rekabet ediyoruz. Buralarda seçim takvimini tamamen onların istediği gibi ayarlayan, buraları abluka altına alan. Üçüncüsü biz para gücüne karşı, bir rekabet içerisindeyiz. Makam teklifleri, para teklifleri insanlar konuşuluyor. Dolayısıyla bu yapılan seçimler, iki siyasi parti arasında, siyasi partiler arasında gerçekleşmiyor. Bu nedenle bazı alanlarda, iptal edilen yerlerde farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bir ikincisi, bu giden meclis üyelerini kim yazdı diyorlar mesela. Burada da oldu işte. Burada normalde 23 kişi seçilmiş, 19 oy almış olduk şimdi. Kim seçti bunları? Şimdi, Ataşehir'de, transfer olan 6 kişinin, 5 tanesi bir önceki dönemin meclis üyesi. Biz bu insanları uzaydan getirmedik. Bu insanlar bir önceki dönemde, yani, bizim eski partideki bir önceki yönetim döneminde meclis üyesi yapılmış kişiler. Burada bazıları ön seçimden çıkmış, üyenin önüne sandık koyulmuş, ön seçimden çıkmış. Bazıları da bir önceki dönemin meclis üyeleri, yani önceki yönetim döneminde göreve gelenler.

"BU İNSANLARI BİZ UZAYDAN BULMADIK"

Belediye başkanları yönünden, bakalım İstanbul'da. Bir kere Çekmeköy'deki Ataşehir Belediyesi'nin 10 yıl başkan yardımcısı. Bizden önceki dönemde kendisine güvenilmiş, 10 yıl başkan yardımcılığı emanet edilmiş. Tuzla'daki partinin önceki dönem ilçe başkanı, bir önceki yönetimin döneminde. Efendim, Şile'deki taa Deniz Baykal döneminde, sonraki dönemde ilçe başkanlığı yapmış, 50 yıldır partide olan birisi. Beykoz'daki önceki yönetim döneminde Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, sonra ilçe yöneticisi. Bu insanları biz uzaydan bulmadık. Zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kasım 2023 kurultayında seçildi. Bir ay sonra adaylaşma süreci başladı. Hemen adaylaşma sürecini kucağında buldu. Dolayısıyla kısa süre içerisinde, partide daha önceki yönetimin döneminde görev almış insanlar adaylaştırıldı. Bu yönüyle, böyle bir süreci de Türkiye kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz."