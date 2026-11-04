YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, dizideki şiddet sahnesine tepki gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin tanıtımındaki kadına yönelik şiddet sahnesine ilişkin, "Kadınların can güvenliği için mücadele ettiği bir ülkede erkek şiddeti üzerinden izlenme hesabı yapılamaz. Hiçbir senaryo kadına hükmetmeyi güç gösterisi gibi sunmanın bahanesi olamaz" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin tanıtımındaki kadına yönelik şiddet sahnesine ilişkin videolu açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Bir kadını raylara savurup başına basarak silah doğrultan erkeğin görüntülerini dizi tanıtımı olarak yayınlamak, kadınların yaşadığı dehşeti seyirlik malzemeye çevirmektir. Kadınların can güvenliği için mücadele ettiği bir ülkede erkek şiddeti üzerinden izlenme hesabı yapılamaz. Hiçbir senaryo kadına hükmetmeyi güç gösterisi gibi sunmanın bahanesi olamaz.

Yapımcılar, senaristler ve yayıncılar ekrana taşıdıkları şiddetin sorumluluğunu kurgu diyerek üzerlerinden atamazlar. Kadına yönelik şiddeti özlendiren, faili çekici kılan, baskıyı ve zorbalığı aşkın ya da tutkunun bir parçasıymış gibi gösterilen anlatılara son verilmelidir. Kadınların korkusu üzerinden reyting devşirmekten vazgeçin. Kadınların yaşamına ve onuruna karşı sorumluluğunuzu yerine getirin."