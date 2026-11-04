YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, dizideki şiddet sahnesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, dizideki şiddet sahnesine tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, dizideki şiddet sahnesine tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, dizideki şiddet sahnesine tepki gösterdi
Haber Videosu

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 'Güneşin Doğduğu Yer' tanıtımındaki şiddet sahnesine tepki gösterdi. Kaya, kadınların can güvenliği için mücadele ettiği ülkede erkek şiddeti üzerinden izlenme hesabı yapılamayacağını söyleyerek yapımcıları sorumluluğa çağırdı.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin tanıtımındaki kadına yönelik şiddet sahnesine ilişkin, "Kadınların can güvenliği için mücadele ettiği bir ülkede erkek şiddeti üzerinden izlenme hesabı yapılamaz. Hiçbir senaryo kadına hükmetmeyi güç gösterisi gibi sunmanın bahanesi olamaz" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin tanıtımındaki kadına yönelik şiddet sahnesine ilişkin videolu açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Bir kadını raylara savurup başına basarak silah doğrultan erkeğin görüntülerini dizi tanıtımı olarak yayınlamak, kadınların yaşadığı dehşeti seyirlik malzemeye çevirmektir. Kadınların can güvenliği için mücadele ettiği bir ülkede erkek şiddeti üzerinden izlenme hesabı yapılamaz. Hiçbir senaryo kadına hükmetmeyi güç gösterisi gibi sunmanın bahanesi olamaz.

Yapımcılar, senaristler ve yayıncılar ekrana taşıdıkları şiddetin sorumluluğunu kurgu diyerek üzerlerinden atamazlar. Kadına yönelik şiddeti özlendiren, faili çekici kılan, baskıyı ve zorbalığı aşkın ya da tutkunun bir parçasıymış gibi gösterilen anlatılara son verilmelidir. Kadınların korkusu üzerinden reyting devşirmekten vazgeçin. Kadınların yaşamına ve onuruna karşı sorumluluğunuzu yerine getirin."

Kaynak: ANKA
Güneşin Doğduğu YerYeni PartiPolitikaGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
Trump’ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:57:05. #.0.3#
SON DAKİKA: YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, dizideki şiddet sahnesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android