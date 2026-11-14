YENİ Parti kurultayında 90 yaşındaki yurttaş Özgür Özel'e güvenip oy vermeye çağırdı - Son Dakika
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YENİ Parti kurultayında 90 yaşındaki yurttaş Özgür Özel'e güvenip oy vermeye çağırdı

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YENİ Parti kurultayında 90 yaşındaki yurttaş Özgür Özel\'e güvenip oy vermeye çağırdı
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YENİ Parti kurultayında 90 yaşındaki yurttaş Özgür Özel\'e güvenip oy vermeye çağırdı
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Ankara Arena'daki YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda 90 yaşındaki yurttaş, Özgür Özel'in Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inandığını belirtti. Yurttaş, herkesi oy atmaya ve gençlerin karşılarına çıkan işleri yapmaktan çekinmemeye çağırdı.

Haber: Hilal Acar - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'na katılan 90 yaşındaki yurttaş, Özgür Özel'in Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacağına inandığını belirterek, "Bu kadar söz veriyorsa bulacaktır. Yalnız şu var: Herkes vazifesini yapsın, desteklesin. Oy atmaya gitsin, böyle boş boş bakmasınlar bu konuşmalara. Candan, gönülden baksınlar, ben öyle bakıyorum" dedi.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultay'ına katılan 90 yaşındaki yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirterek Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlatan yurttaş, "O söz hala yankılanıyor, hala daha yankılanıyor ve daha da yankılanacak nesillere. Bakın ne kadar çok çıktı Atatürk ortaya; şimdiye kadar çıkmış mıydı? Onun için umutlu olmak en güzel şey" ifadelerini kullandı.

90 yaşına nasıl geldiğini anlamadığını ve yaşamının her döneminden mutlu olduğunu anlatan yurttaş, "O bakımdan hiç korkmayın, yaşlanınca aynı şeyler sizin için de gerçekleşecek. Herkes soruyor: 'Biz gelebilecek miyiz?' Tabii ki geleceksiniz" diye konuştu.

"YENİ PARTİ UMUT OLUR, OLACAK DA"

YENİ Parti'nin umut olacağını söyleyen yurttaş, "Bu zaten sesinden de belli. Sesler bana çok şey söyler. Şu anda bak, tüylerim diken diken oluyor. Çok güzel konuşuyor, samimi de. Manisa'dan şimdiye kadar bir tek aday çıkmadı Halk Partisi'nden bu devreye kadar. Ama bir Özgür Özel çıktı. Bu da çok anlamlı benim için" dedi.

Özgür Özel'in Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacağına da inandığını belirten yurttaş, "Bu kadar söz veriyorsa bulacaktır. Yalnız şu var: Herkes vazifesini yapsın, desteklesin. Oy atmaya gitsin, böyle boş boş bakmasınlar bu konuşmalara. Candan, gönülden baksınlar, ben öyle bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLERİDE DÜNYANIN BAŞKENTİ OLACAK"

Kurultayda gördüğü atmosferi çevresine de anlatacağını kaydeden yurttaş, şunları söyledi:

"Şimdi bu çarşamba toplantıda ben buranın havasını anlatacağım. Arkadaşlarımın hepsi dinlemek zorundalar, dinleyecekler. Ben buraya geldim onlara bir şeyler aktarayım diye ve içlerindeki bilgiyi hatırlatayım, Atatürk bilgisini hatırlatayım. Şunu düşünüyorum, siz de düşünün: Türkiye ileride dünyanın başkenti olacak."

GENÇLERE "UMUTLU OLUN" ÇAĞRISI

Gençlere de seslenen 90 yaşındaki yurttaş, iş bulmakta zorlanan üniversite mezunlarının farklı işlere yönelmekten çekinmemesi gerektiğini söyledi. Gençlerin karşılarına çıkan işleri yapmaları gerektiğini dile getiren belirten yurttaş, şöyle konuştu:

"Üniversite mezunları iş bulamıyorlar ama yapmak zorundalar çünkü evleniyorlar, ev açıyorlar; bir şey yapmak zorundalar. Bence limon bile satabilir bir üniversite mezunu. Balıkçının yanına gider, bir kasa limon koyar ve balıkçının yanında o limon satılır. Ondan sonra iki kasa olur, üç kasa olur, sonra manav dükkanı olur. Gençler hiçbir zaman 'şuradayız' demesin, herkes demesin. Herkes bir alttan bir üste geçiş yapar. Bu böyle tedriç kanunudur evrende, bu yavaş yavaş tekamül eder. Her şey bize, her meslek bir şey öğretir. Hammal da bir şey öğretir, limoncu da bir şey öğretir, herkes bize bir şey öğretir. Onun için ötekileştirme yok, ön yargı yok, 'şu şöyle, bu böyle' yok. Sadece olduğu gibi insanları kucaklamak var. Birbirimizi kucaklayalım, başka hiçbir şey yok. Ben bunu görev edindim. Yapabiliyorsam ne mutlu. Fakat sizleri böyle gördükçe çok seviniyorum."

Kaynak: ANKA
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