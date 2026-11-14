YENİ Parti kurultayında 90 yaşındaki yurttaş Özgür Özel\'e güvenip oy vermeye çağırdı

Haber: Hilal Acar - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'na katılan 90 yaşındaki yurttaş, Özgür Özel'in Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacağına inandığını belirterek, "Bu kadar söz veriyorsa bulacaktır. Yalnız şu var: Herkes vazifesini yapsın, desteklesin. Oy atmaya gitsin, böyle boş boş bakmasınlar bu konuşmalara. Candan, gönülden baksınlar, ben öyle bakıyorum" dedi.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultay'ına katılan 90 yaşındaki yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirterek Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlatan yurttaş, "O söz hala yankılanıyor, hala daha yankılanıyor ve daha da yankılanacak nesillere. Bakın ne kadar çok çıktı Atatürk ortaya; şimdiye kadar çıkmış mıydı? Onun için umutlu olmak en güzel şey" ifadelerini kullandı.

90 yaşına nasıl geldiğini anlamadığını ve yaşamının her döneminden mutlu olduğunu anlatan yurttaş, "O bakımdan hiç korkmayın, yaşlanınca aynı şeyler sizin için de gerçekleşecek. Herkes soruyor: 'Biz gelebilecek miyiz?' Tabii ki geleceksiniz" diye konuştu.