YENİ Parti kurultayında Özel tek aday olacak ve 150 kişilik PM belirlenecek

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenleyeceği 1'inci Olağan Kurultay için hazırlıklarda sona gelindi. Kurultayı "bir milat" olarak nitelendiren parti kurmayları, yeni dönemde 150 kişilik Parti Meclisi ile sahaya ineceklerini belirtti. Özgür Özel'in tek aday olacağı kurultayda, ikinci gün PM ve YDK üyeleri belirlenecek. Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP'ye davet gönderilmedi.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenecek "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1'inci Olağan Kurultayı'nın hazırlıklarında sona gelindi. Kuruluş temalı kurultay için "bir milat" nitelemesi yapan kurmaylar, kurultayın ardından saha çalışmalarının son sürat devam edeceğine dikkati çekti. Kurmaylar, "Memleketin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz var. Bu önerileri vatandaşla buluşturmak üzere geniş bir kadroyla sahaya ineceğiz. 150 kişiden oluşan Parti Meclisimiz'de vekiller, örgüt temsilcileri ve uzmanlar üç koldan yurttaşla buluşacağız" diye konuştu.

YENİ ŞARKI VE KURULTAY VİDEOSU

Kurultayın ilk gününde Genel Başkanlık seçimi yapılacak. Tek adayın mevcut Genel Başkan Özgür Özel olduğu seçim için bin 202 delege oy kullanacak. Genel Başkan Özel'e, kurultay salonuna girişte eşi Didem Özel'in eşlik etmesi bekleniyor. Özel, kurultay delegelerini eşiyle beraber selamlarken kurultay için hazırlanan yeni şarkı da dinletilecek. Ardından kurultay için hazırlanan bir video izletilecek. Videoda 2024'ten bu yana partiye yönelik yargısal müdahaleler, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmsı ve 19 Mart süreci, belediyelere yönelik operasyonlar, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve YENİ Parti'nin kuruluş süreci yer alacak.

ÖZEL'İN KURULTAY KONUŞMASI

Ardından YENİ Parti Lideri Özel, katılımcılara hitap edecek. Geçmiş kurultaylarda ve mitinglerde konuşmasına şiirle başlayan Özel'in konuşmasını yine bir şiirle başlatması bekleniyor. Özel'in konuşmasında, CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'dan bu yana yaşanan hukuksuzluklara, mutlak butlan kararının gelmesinin ardından YENİ Parti'yi kurmasına neden olan sürece ve ilk genel seçimlerde nasıl iktidar olacaklarına değinmesi bekleniyor.

Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarını ve dava sürecine de etraflıca değineceği konuşmasında Türkiye'nin ekonomi, hukuk, sağlık, eğitim gibi alanlarda yaşadığı sorunlara somut çözüm önerilerini anlatacak. Özel, Kürt sorununun demokratik çözümü noktasında partinin tutumunu ve yürütülen sürecin geldiği aşamaya ilişkin görüşlerini de kamuoyuna aktaracak.

Özel'in konuşmasının ardından, genel başkanlık seçimi yapılacak. Genel Başkanlık seçiminin ardından kurultayın ilk günü tamamlanacak.

İKİNCİ GÜN 150 KİŞİLİK PM BELİRLENECEK

İkinci gün delegeler, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri için sandığa gidecek. Kurucular Kurulu kararıyla tüzükte yapılan değişikliğe göre 80 kişiden 150 kişiye çıkarılan PM yeni dönemde üç gruptran oluşacak. 77 milletvekilinin olşuturduğu yasama grubu, örgüt temsilcilerinin oluşturduğu örgüt grubu ile uzman ve akademisyenlerden oluşan politika geliştirme gurubu, partinin en üst karar organını oluşturcak. Bin 202 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın seçimlerin blok liste usulüyle yapılması eğilimi ağırlık kazanıyor.

Önceki dönemlerde TBMM'de farklı partilerden milletvekili olarak görev yapmış, içlerinde eski bakanların da bulunduğu 258 parlamenter, dün yaptıkları ortak açıklamayla YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu. YENİ Parti Lideri Özel, yarın parti genel merkezinde, parlamenterlerle bir araya gelecek. 258 ismin kurultaya da katılarak salonda da Özel'e destek vermesi bekleniyor.

Özel dönemindeki CHP'de son seçilen PM'de yer alan isimler, CHP'den ihraçları ardından kurultay öncesinde YENİ Parti'ye üye oldular. Bu isimlerden bazılarının da PM'de görev alacağı belirtiliyor.

CHP KURULTAYA DAVET EDİLMEDİ

YENİ Parti, kuruluş kurultayı için 27 siyasi partiye davetiye gönderdi, CHP'ye ise davet gönderilmedi. Kurmaylar, konuya ilişkin, "Seçilmiş olan, demokratik yollarla gelmiş olan tüm siyasi parti temsilcilerine Genel Başkanlık düzeyinde davet gitti. Antidemokratik yollarla gelen bir partinin davet edilmemesi son derece doğal" ifadelerini kullandı.

YABANCI KONUKLAR

Kurultaya ayrıca Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalistler Partisi ve İlerici İttifak'ın yönetim organlarından ve üye partilerinden temsilciler, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan siyasi parti gruplarının temsilcileri, dünyadan ve Avrupa'dan sosyal demokrat ve sosyalist partilerin temsilcileri, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğu siyasi partiler ve kuruluşlardan temsilciler ile yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları davet edildi.

Parti kaynakları ayrıca basının da kurultaya ilgisinin yoğun olduğunu 500'den fazla basın mensubunun kurultayı izlemek için akreditasyon yaptırdığını belirtti. Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Irak, ABD gibi ülkelerden yabancı basın mensupları da kurultay salonunda olacak.