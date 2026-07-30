YENİ Parti MYK\'sı basın mensuplarıyla buluştu... Ensar Aytekin: “YENİ Parti’nin 60 ilde örgütlenmesini önümüzdeki hafta tamamlamış olacağız”

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti MYK üyeleri, TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 ilde, ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız. Aslında 81 ilde kurmaya hazırız. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 21 ile özel bir ilgi gösteriyoruz. Bölgede çok talep var. O nedenle o bölgeyi biraz zamana yayacağız" dedi.

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, TBMM'de kahvaltı programında basın mesnuplarıyla bir araya geldi. Programa YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman da katıldı. Ayrıca CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de toplantıya katıldı.

Çakırözer, programın açılışında şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ederek çalışmalara başlayacağız. Meslek örgütleriyle yakın diyalog içinde, başta sizler olmak üzere kurumlarla yakın diyalog içinde bu çalışma sistemini götürmeye çalışacağız. Şimdiden YENİ Parti'yi eğrisiyle doğrusuyla izleyip kamuoyuna aktarma noktasında göstereceğiniz çabalar için teşekkür ediyorum."

YUNUS EMRE: "CİDDİ BİR İKTİDAR HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ"

Genel Sekreter Emre ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin çok ağır meseleleri var. Bu sorunlar karşısında biz de hemen ciddi hazırlıklara başladık. CHP bünyesindeyken de hatırlayacaksınız zaten bir CAO oluşturmuştuk. O kapsamda uzmanlarla, emekli bürokratlar, üniversite öğretim üyeleri, farklı meslekler profesyonel ve o alanda birikim sahibi kimselerle ciddi bir iktidar hazırlığı içerisindeydik. Hem oradaki birikimi kaybetmeden hem de onu aşacak şekilde ciddi bir iktidar hazırlığı içerisindeyiz. Hemen ilk günden buna başladık. Temel önceliğimiz yeni kurduğumuz partiyi gerçekten bir kurumsal işleyişe sahip bir modern sosyal demokrat parti gibi işleyiş içerisinde olan bir kuruluş haline getirmek. Bunun başlangıç aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde son derece çetin ama bir yandan da esnek bir mücadeleyi yürüteceğiz. 19 Mart'tan sonra Genel Başkanımızın başlattığı mitingler serisi olmuştu. Çok önemli bir çıkıştı Türk siyasi hayatında. 21 Mayıs'tan sonra sokaklarda başlattığımız yürüyüş, Genel Başkanımızın arkasından binlerce, on binlerce insanın çok güçlü bir çıkış bize göstermesi önümüzdeki dönemin bir siyasal partinin Meclis aktiviteleri ya da parti çalışmalarının çok ötesinde bir büyük toplumsal demokrasi hareketinin Türkiye'de sahada olduğunu, Genel Başkanımızın bunun öncüsü olduğunu, bizim de bu hareketin siyasal bir hareket haline gelmesi ve iktidara yürümesinde bir ortak çabayı yürüttüğümüzü söylemek istiyorum."

"BAĞIŞ KAMPANYASI ÇOK GÜÇLÜ BAŞLADI"

Genel Sekreter Emre, bağış kampanyasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Tabii miktar söyleyecek durumda değilim, onu bilmiyorum ama bizi heyecanlandıran şu oldu: Çok geniş, yüz binlerce insanın anladığım kadarıyla katılacağı ve herkesin kendi bütçesine göre katkıda bulunabileceği çok etkili bir kampanya olduğunu anlıyoruz. Bizim açımızdan çok güçlü, çok etkili bir başlangıç oldu. Bizi heyecanlandıran, mutlu eden çok yaygın olması, çok farklı şehirlerden olması ve herkesin kendi gücüne, kendi imkanlarına göre bunu bir görev olarak düşünüp bir katkı yapmış olması. Birkaç saat içinde bile bu durum bizi etkiledi."

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Emre, sabah satlerinde CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen operasyon hatırlatılarak sorulan "YENİ Parti kurulduktan sonra CHP'li belediyelere yönelik operasyonların duracağı iddia edilmişti. Ne söylersiniz" sorusuna karşılık şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok uzun süredir mahkemeler, yargılama süreçleri siyasi amaçlarla kullanılıyor. Yargılama usulleri ayaklar altında alınıyor. Mülkiye müfettişlerinin incelemesi, bakanlık izinleri, bütün bu pratik süreçlerin işletilmediği, siyasi amaçlarlar yargının kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. Biz belli ilkeleri savunabiliriz. Onun ötesinde zaten özel bir bilgiye de sahip değiliz. Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın merkezinde olduğu, siyasetin yargı süreçleriyle tanzimi gayretinin son uygulaması bu. Bunun başka bir açıklaması yok."

Genel Başkan Yardımcısı Yaman ise şunları söyledi:

"Ben bir sağlıkçıyım. 'Halkla ilişkiler derken nasıl bir halkla ilişkiler' sorusunu bana soran çok oluyor. Bir sağlıkçı kimliğimle dinleyen, empatiyi önceliklendiren, her zaman çözüm sürecini beraberinde sunan, bilgilendirmenin her aşamada önemine inanan ve şeffaf, paylaşımcı bir süreci birlikte yürüteceğimizi şimdiden söylemek istiyorum."

GİZEM ÖZCAN: "BİR HALK HAREKETİ OLARAK BAŞLADI"

Genel Başkan Yardımcısı Özcan da şunları söyledi:

"Ülkemizin tam da çeşitli hukuksuzlukların içinden geçtiği bir süreçte YENİ Parti doğdu. Bu doğumun temelini halkın hukuksuzluğa karşı koyma iradesi oluşturdu. ve bir halk hareketi olarak başladı. YENİ Parti geçmişten, geçmişteki birikimden, tecrübesinden faydalanan, onu özümseyen ve içselleştiren, Cumhuriyet'in temel değerlerini ve felsefesini içselleştirmiş ama bir yandan da dinamizmiyle, gençleri de kadınları da daha fazla içine katan, toplumun tüm kesimlerin sorunlarını dinleyen, anlayan, daha çok konuşan değil, konuşturan, hamasetle değil samimiyetle ve aynı zamanda sorunun bir parçası olarak değil, çözümün bir parçası olarak siyaset yapacak anlayışla yeniye ve yeniliğe olan güvenciyle yola çıkmıştır."

ÖNDER SAV: "BÖYLE BİR YAPIYA PAYANDA OLMAK İSTEMEZDİM"

Sav, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ben de Gençlik Kolları'ndan başlayan CHP'deki 70 yıllık siyasi yaşamımı noktalamış bulunuyorum. CHP içindeki özellikle 21 Mayıs 2026'dan sonra şiddetlenen hukuksuzlukları, hukukun üstünlüğüne aykırı yapılanmaları ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin tanınmaz hale gelmesinden ötürü istifa etmek zorunda kaldım. Benim gibi bir insanın CHP'de kalarak, zamanında baro başkanlığı Barolar Birliği Başkanlığı yapmış bir hukukçunun hukuksuzluklara göz yumması beklenemez. Ben hukuksuzluğun cirit attığı, astığım astık kestiğim kestiklerin yürüdüğü bir siyasal oluşumda kalarak, böyle bir yapıya payanda olmak istemezdim. İstifamın temel gerekçesi budur."

FETHİ YAŞAR YENİ PARTİ'YE KATILACAK

Mamak Belediye Başkanı Şahin de YENİ Parti'de siyasete devam ettiğini belirterek "Ankara'da da YENİ Parti'ye geçen ilk belediye başkanıyım. Şimdi aldığımız bir habere göre, Fethi Yaşar Başkan da bugün YENİ Parti'ye katılıyor" dedi.

ENSAR AYTEKİN: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU İTİBARIYLA 60 İLDE ÖRGÜTLERİMİZİ KURMUŞ OALCAĞIZ"

Aytekin ise şunları söyledi:

"Güzel bir döneme giriyoruz hep beraber. YENİ Partimiz kuruldu, tüzel kişiliğini kazandı. Banka hesapları açıldı. İmza sirküsü çıktı. Vergi numarası alındı. Genel Merkez bazında kuruluşumuz tamamen, resmen gerçekleşmiş oldu. Şimdi sıra örgütlere geldi. İllerde ve ilçelerde partimizin kuruluşlarını yapacağız. Hazırlıklarımız bitti. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 ilde, ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız. Hem il başkanlıkları hem ilçe başkanlıkları önümüzdeki hafta sonu itibarıyla altmış ilde kurmuş olacağız. Aslında 81 ilde kurmaya hazırız. 81 ilin, 973 ilçenin kuruluşunu bir haftada bitirebiliriz. 21 ilde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de kuruluş çalışmalarımız başladı. Oraya özel bir ilgi gösteriyoruz. Daha güçlü bir örgüt. Çok talep var çünkü bölgede. Yüz yüze görüşmek isteyen, telefonla, mesajla, aracılarla çeşitli toplum kesimleri, çeşitli aileler, daha önce başka siyasi partilerde görev yapmış çeşitli siyasi kimlikler partimizle ilgileniyor, bize gelmek istiyor, bizimle görüşmek istiyorlar. O nedenle o bölgeyi biraz zamana yayacağız. Talepleri topluyoruz.

"81 İLDE ÜÇ GÜN İÇİNDE ÖRGÜTLENEBİLİRİZ"

Yine önümüzdeki haftadan itibaren milletvekillerimiz ve PM üyelerimizden oluşan üçer-dörder kişilik heyetler oluşturacağız. Bu arkadaşlarımız gidecek. Bu talep eden arkadaşlarımızla yüz yüze, yerinde, o şehirde konuşacak, görüşecek. Yine o ilde toplumun her kesimine dokunacak, sahaya dokunacak. Tüm talepleri alacak. Bir raporla buraya dönecek. Sonra da o 21 il ve ilçelerinde örgütlenme faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız. Aslında 81 ilin tamamında üç gün içnide örgütlenebiliriz. Böyle bir potansiyel var.

"İLK DEFA BÖYLE BİR KURULUŞA ŞAHİTLİK EDİYORUM"

İlk defa bir siyasi partinin, partiyi kurmak isteyen lider ya da arkadaşları tarafından değil; bizzat halk tarafından, millet tarafından üstelik zorlanarak kurulduğuna şahitlik ediyorum. Ben ilk defa bir sosyal medya duyurusuyla Niğde'de insanların sel gibi sokağa akıp geldiğine tanıklık ettim. Sadece Niğde değil bu. Karadeniz'de böyle, Diyarbakır'da böyle, Gaziantep'te böyle, Ege'de böyle, İç Anadolu'da, Akdeniz'de böyle. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde Genel Başkanımızın illerine, ilçelerine geldiğini duyan vatandaşlarımız o noktaya akın ediyor. Bu muhteşem bir şey. Türkiye'nin ihtiyacı da tam da bu. Bu topraklara her zaman elbette birilerine önderlik etmiştir. Elbette Cumhuriyet'in kuruluşuna, o Kurtuluş Savaşı'na Mustafa Kemal Atatürk önderlik etmiştir. Ama milletle birlikte yapmıştır. Kurtuluşu da kuruluşu da milletle birlikte yapmıştır. Şimdi benzeri bir şeyi siyasal alanda, sokakta, meydanlarda, ilk seçimde sandıklarda millet kurtaracak. Milletin kurtuluşunu; millet önderini, liderini, siyasi hareketini, partisini, kadrosunu seçip bu kurtuluşu da inanıyorum millet başaracaktır.

"CHP'NİN RUHU YENİ PARTİ'DEDİR. KURTULUŞ RUHU BURADADIR"

Ben, 'CHP'den nasıl istifa edeceğim? Hangi duyguyla edeceğim' duygusu içinde olurdum zaman zaman. Hiç düşünmeden ve en ufak bir pişmanlık duymadan kendi istifamı gerçekleştirdim. Sebebi bu duyguydu. Milletin coşkusu, talebi, isteği. 'Kurun partiyi ve düşün önümüze' diye yüksek sesle koro halinde bağırması. Bu isteği görünce o duygum bir anda yok oldu ve çok kolay bir şekilde istifamı ettim. İnanıyorum ki partinin ruhu buradadır. CHP'nin ruhu YENİ Parti'dedir. O kurtuluş ruhu buradadır. Millet de buradadır. Geçmişte o partiyi kuran ruh da buradadır. Şimdi bizim yaptığımız şey sadece bir binayı, tabelayı geride bırakmaktır. O binanın içindeki ruhu alıp, milletle bütünleştirip, birleştirip yeni bir partiyle bu ülkenin, bu milletin kurtuluşunu sandıkta, demokratik yolla yöntemle gerçekleştirmektir. Bu yola çıktık."

"KİŞİ ARAYIŞINDA DEĞİLİZ, KADRO OLUŞTURUYORUZ"

Aytekin, "74 il başkanı destek vermişti. 14 il başkanıyla devam etmeme kararı mı almış oldunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hayır. Öyle bir karar yok. Bir il başkanı, bir kişi arayışında, peşinde değiliz. Bir kadro oluşturuyoruz. O arkadaşlarımızla da devam edeceğiz. Ama onların oluşturacağı kadroya destek oluyoruz. O kadrodaki yenileri görünür kılmaya çalışıyor. Çünkü oralarda da talepler var. Biraz ince eleyip sık dokumak durumunda ve zorundayız. Kimse kırılmadan, yeninin ne olduğunu da göstererek, görünür kılarak bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi budur. Yoksa kimseyi arkada bırakmış falan değil."

Aytekin, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için başka partilerden destek geldiğini belirttiniz. En çok hangi partiden talep ve destek geldi" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hemen hemen her partiden diyebiliriz. Özellikle merkez sağ partilerden; geçmişte ANAP, Doğru Yol, Demokrat Parti çizgisinde, devamında onun türevi olan partilerden, yine yakın zamana kadar AK Parti'ye destek olmuş, oy vermiş vatandaşlarımızdan da YENİ Parti'ye dönük bir sempati var. Yakın zamanda o kuruluş gerçekleştirdiğinde bunu siz de daha net isimlerle birlikte görmüş olacaksınız."

KURULUŞ KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK

Aytekin kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Olabildiğince hızlı hareket etmek zorundayız. İlk kurultayı yaptıktan altı ay zaman geçtikten sonra bir genel seçime girme hakkınız olabiliyor ya bu süreyi olabildiğince kısaltmak niyetindeyiz. Örgütlenmemiz önümüzdeki hafta bittikten sonra, takip eden hafta olabilir. Bir karar değil bu. Bir kongre takvimi hazırlamayı düşünüyoruz. Bu bir düşünce aşamasında, henüz karara dönmüş değil. Örgütlenme bitsin, hemen kongre takvimini ilan edeceğiz. Hızla mahalle, ilçe, il, kongrelerini yapıp kurultayımızı da olabildiğince kısa sürede yapıp o şartı yerine getirip tamamlamak istiyoruz. Ekim ayında bitirmiş olabiliriz diye düşünüyorum."