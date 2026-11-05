YENİ Parti\'nin fon krizi araştırma önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - YENİ Parti'nin, Eylül 2026'da yaşanan fon krizinde yatırımcıların uğradığı zararların, kamu kurumlarının denetim süreçlerindeki sorumluluklarının ve benzer krizlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, fon krizinde yalnızca fon yatırımcılarının değil, hisse senedi yatırımcılarının da büyük zarara uğradığını belirterek, "11 Eylül-30 Ekim arası BIST 100 Endeksi yüzde 25,6 değer kaybetti, 1987'den bu yana borsada ilk kez yedi hafta üst üste düşüş yaşandı ve borsa tam 6,4 trilyon değer kaybetti" dedi. CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise "500 bin ailenin kırk yıllık birikimi yok edilmiştir" diye konuştu.

YENİ Parti'nin, Eylül 2026'da yaşanan fon krizinde yatırımcıların uğradığı zararların, kamu kurumlarının denetim süreçlerindeki sorumluluklarının ve benzer krizlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önerisi görüşüldü.

KARABAT: BAHSETTİĞİM RAKAM DEĞİL, MİLLİ SERVET

Önerinin gerekçesini açıklayan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eylül ayında 161 fonu tasfiyeye aldığını, başlangıçta sorunun sınırlı sayıda fonla ilgili olduğunun anlatıldığını belirtti. Aradan geçen iki ayda 455 bin 759 fon yatırımcısının doğrudan etkilendiğinin ortaya çıktığını söyleyen Karabat, hisse senedi yatırımcılarının da krizden zarar gördüğünü ifade etti.

Karabat, 11 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında BIST 100 Endeksi'nin yüzde 25,6 değer kaybettiğini, borsada 1987'den bu yana ilk kez yedi hafta üst üste düşüş yaşandığını ve toplam kaybın 6,4 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Halka Arz Endeksi'nin ise yüzde 60,1 gerilediğini kaydeden Karabat, şöyle konuştu:

"Değerli milletvekilleri, bahsettiğim rakam değil, bahsettiğim milli servet, milli servet; bahsettiğim, bu ülkenin yüz yıldır biriktirdiği milli sermayesi değerli arkadaşlar. Yani devlet 'Gelin, halka arza katılın, katılın' diye bağırdı ya, teşvik etti ya küçük yatırımcıyı, yastıkaltını buraya çekti ya, nasıl kandırmışsınız milleti, nasıl emeklinin ikramiyesini, nasıl esnafın birikimini, nasıl bir gencin ilk yatırımını hiç etmişsiniz; işte, mağdurlar bunlar değerli arkadaşlar."

Karabat, 22 Ekim'de kabul edilen düzenlemenin tasfiye fonlarını kapsadığını ancak hisse senedi yatırımcılarının zararlarını kapsamadığını söyledi. Bu konuda düzenleme yapılması ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin değer kayıplarını karşılamamasına ilişkin sorunun giderilmesi yönündeki çağrılarının karşılık bulmadığını belirten Karabat, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünün de tartışmaya açıldığını ifade etti.

"SAVCILIK 20 AY BEKLEDİ, HİÇBİR İŞLEM YAPMADI"

Fon soruşturmasının yürütülme biçimini Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreçle ilişkilendiren Karabat, 24 Şubat 2025'te diploma iptali için üniversiteye yazı yazıldığını, 11 Mart'ta hatırlatma gönderildiğini ve 18 Mart'ta diplomanın iptal edildiğini söyledi. Karabat, 19 Mart'ta gözaltı işleminin gerçekleştiğini, aynı tarihlerde borsa fon vurgununa ilişkin savcılığın SPK'ya müzekkere yazdığını ancak 20 ay boyunca işlem yapılmadığını ileri sürdü.

Karabat, şöyle konuştu:

"Şimdi, 24'ünde başladı, değil mi? 25'inde ne oluyor? Aynı Başsavcılık, borsa fon vurgunu için -bakın, 24'te başlayan 25'e söylüyorum- SPK'ya müzakere yazdı borsa vurgunu için ancak tam yirmi ay bekledi ve hiçbir işlem yapmadı. Şimdi, 19 Mart 2025 İBB operasyonu, borsa çöküşü, 9 dalga devam eden operasyonlar, borsanın yüzde 16,5 düşüşü, hisse senedi yatırımcılarının mağdur oluşu, tam 31,5 milyar doların buharlaştırılması ve Tera hisselerinin taban taban yapması bu süreçte yaşandı."

Fon vurgununu açıklamak isteyen eski MASAK yöneticileri ve gazetecilerin de gözaltına alındığını söyleyen Karabat, "Yirmi ay boyunca tek bir adım atılmazken, yirmi ay boyunca fon vurgunu seyredilirken ve bunun karşısında 500 bin insan mağdur edilirken, milyonlarca insan hisse senedi mağdur olmuşken seyredenlerin haritasını size anlattım" dedi.

KARABAT, BEŞ BAŞLIKTA ARAŞTIRMA İSTEDİ

Meclis araştırması önergesiyle hisse senedi yatırımcılarının gerçek zararlarının tespit edilmesini, bu yatırımcıların neden tazmin mekanizmalarının dışında kaldığının araştırılmasını istediklerini belirten Karabat, gözetim ve denetim kurumlarının sorumluluklarının da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Karabat, önerilerinin diğer başlıklarını şöyle sıraladı:

"Birincisi, hisse senedi mağdurlarının gerçek zararın tespiti. İkincisi, bu yatırımcıların neden tüm tazmin mekanizmaların dışında kaldığını araştırmak istiyoruz. Üçüncüsü: Gözetim kurumlarının ihmal ve sorumluluklarını ve bunlardan tazmin mekanizmalarını hatırlatmak istiyoruz. Dördüncüsü: Manipülasyonda ve kriz öncesi ayrıcalıklı çıkışlarla elde edilen haksız kazancın hisse senedi mağduru yatırımcılarına aktarılmasını istiyoruz. Beşincisi: Bir daha yaşanmaması için kalıcı bir yatırımcı koruma mekanizması öneriyoruz."

GÜNDOĞDU: 500 BİN AİLENİN KIRK YILLIK BİRİKİMİ YOK EDİLDİ

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, fon krizinin kaza sonucu yaşanmadığını, planlı ve örgütlü bir güven ve denetim skandalı olduğunu savundu. Gündoğdu, "Ortada kazaen yaşanmış bir fon krizi yoktur; planlı, örgütlü, ağır bir güven ve denetim skandalı vardır aslında. Bu, sadece bir para kaybı değil, devlete duyulan güvenin de maalesef sarsılmasıdır. 500 bin ailenin kırk yıllık birikimi yok edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın "Hiç ummadığımız insanlar bu işe girmiş" sözlerini hatırlatan Gündoğdu, "Kim bu ummadığımız isimler Sayın Cumhurbaşkanım? 'Ummadığımız' derken AKP'li eşi dostu mu kastediyorsunuz, onu da merak ediyoruz. Millet isim duymak istiyor, isim; burada vurguncuların listesini görmek istiyor" diye konuştu.

Gündoğdu, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerin yargıya teslim edilmesini ve sorumluların açıklanmasını isteyerek, eski bir bakanın bir günde fona 163 milyon lira yatırdığını söyledi. Gündoğdu, "Siyaset öncesinin ve sonrasının mal varlıkları bir açıklansın o zaman, açıklansın, biz de görelim. Açıklansın ki kim ak kim kara, bunlar ortaya çıksın. Milletin alın terine gelince hesap soruyorsunuz, servet sahiplerine gelince neden susuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Mağdur yatırımcıların zararlarının karşılanmasını isteyen Gündoğdu, "Devlete güvendim, ömrümün kırk yıllık emeği gitti, bana yüzde 3 ödeme yapıp susun diyorlar. E, soruyorum size: Yemeği zengin vurguncular yedi, şimdi faturayı da 86 milyon kişi mi ödeyecek acaba? Kar onların, zarar milletin olacak" dedi.

AK PARTİ: ÖDEMELER KAMU KAYNAĞI KULLANILMADAN YAPILIYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yatırımcı haklarının korunması, hukuka aykırı işlemlerden sorumlu olanların tespiti ve piyasalara güvenin güçlendirilmesi konusunda tereddütleri olmadığını söyledi. Krizin ekonomik etkilerini sınırlamak amacıyla kurumlar arası eş güdümle gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yüksel, yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, fon portföyünün yüzde 7,7'sini, hane halkı finansal varlıklarının yüzde 2,4'ünü ve milli gelirin yüzde 0,7'sini oluşturduğunu kaydetti.

Tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 3 bin firmanın 116 milyar liralık yatırımı bulunduğunu belirten Yüksel, bu firmaların istihdamdaki payının yüzde 0,6, cirodaki payının yüzde 0,9 olduğunu söyledi. Yüksel, reel ekonomiye yönelik risklerin sınırlı olduğunu savundu.

Meclis'te kabul edilen 7596 sayılı Kanun'la yatırımcıların haklarını koruyan özel bir tasfiye ve ödeme mekanizması oluşturulduğunu belirten Yüksel, ödemelerin kamu kaynağı kullanılmadan fon varlıkları, geri kazanımlar ve gönüllü iadelerden karşılandığını ifade etti.

Yüksel, denetim kurumlarının hukuki denetim dışında olmadığını ancak somut delillere dayanmadan sorumluluk isnat edilmesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını söyledi. Yüksel, "Vatandaşlarımızın, yatırımcımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için ne gerekiyorsa o yapılacaktır ve yapılmaktadır çünkü mesele Türkiye'nin yatırım ortamıdır, finansal itibarıdır, ekonomik istikrarıdır" diye konuştu.

YENİ Parti'nin fon krizine ilişkin Meclis araştırması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edilmedi.