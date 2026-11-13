YENİ Parti'nin ilk kurultayı 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da başlıyor - Son Dakika
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YENİ Parti'nin ilk kurultayı 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da başlıyor

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YENİ Parti\'nin ilk kurultayı 14-15 Kasım\'da Ankara Arena\'da başlıyor
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YENİ Parti\'nin ilk kurultayı 14-15 Kasım\'da Ankara Arena\'da başlıyor
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YENİ Parti'nin Birinci Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla yapılacak. Hazırlık Komisyonu Üyesi Ali Abbas Ertürk, 150 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu ile bin 202 delegenin oy kullanacağını belirtti.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - YENİ Parti'nin Birinci Olağan kurultayı, yarın Ankara Arena'da başlayacak. YENİ Parti'li Ali Abbas Ertürk, kurultaya ilişkin "Bu salondan çıktıktan sonra Genel Başkanımız partimizi iktidara taşıyacak. 150 kişilik ordusuyla çalışmalarımıza başlayacağız. Artık bundan sonra parti içi seçimler geride kalacak. İktidara talip olduğumuzu, ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi bundan sonraki kadrolarımızla da bu süreci planlayacağız" dedi.

YENİ Parti'nin Birinci Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da yapılacak. Salonda hazırlıkları takip eden YENİ Parti Kurultay Hazırlık Komisyonu Üyesi Ali Abbas Ertürk, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kapsamlı bir hazırlığı arkadaşlarımıza yaptık. Artık çalışmalar son aşamasına geldi. Yarın kurultayımızı tamamlayacağız. Sloganımızdan da belli olduğu gibi Türkiye'yi yenilemeye talibiz. Türkiye'de sistemin çöktüğü, yozlaştığı, ahlaki erozyonun yaşandığı bu dönemde YENİ Parti'nin kurultayı çok önemli bir hale dönüşmüş durumdadır. Bu çökmüş, kokuşmuş sistemde, yolsuzlukların, fon vurgunlarının, ahlaki çöküntünün, adaletin, hukukun ortadan kalktığı bir ortamda bu salon, bu salonda söylenecek söz, bu salondan verilecek mesaj bu ülkedeki herkesin umudu haline gelecektir. Yani geçinemeyen ev hanımının, maaşı yetmeyen asgari ücretlinin, ayın sonunu getiremeyen emeklinin, herkesin gözü kulağı bu salonda, bu kürsüde Sayın Genel Başkanımızın vereceği mesajlar da olacaktır.

"GENEL BAŞKANIMIZ 150 KİŞİLİK ORDUSUYLA PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAK"

İlk kurultayımız olduğu için hem farklı bir heyecan yaşıyoruz. Hem kurultayımızın coşkulu, o umuda yakışır bir şekilde yapılmasını, eksiksiz bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Yarın kurultayımız saat 10.00'da açılacak. Konuşmalar ve kurultay gündeminden sonra Sayın Genel Başkanımızı delegelerimiz seçecek. İkinci gün de parti organlarımızı, 150 kişilik Parti Meclisimizi, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyemizi delegelerimiz seçecek. Seçilmiş ve doğal olarak bin 202 delegemiz oy kullanacak. Ve bu salondan çıktıktan sonra yaklaşık dört aydır ilçe kongresi, ön seçim, il kongresi süreçlerinden sonra kurultayımızı yapıp Genel Başkanımız partimizi iktidara taşıyacak. 150 kişilik ordusuyla çalışmalarımıza başlayacağız. Artık bundan sonra parti içi seçimler geride kalacak. İktidara talip olduğumuzu, ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi bundan sonraki kadrolarımızla da bu süreci planlayacağız."

Kaynak: ANKA
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