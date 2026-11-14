YENİ Partili Açıkel, kurultayda AKP'nin Türkiye'yi 100 yıl geriye götürdüğünü savundu - Son Dakika
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YENİ Partili Açıkel, kurultayda AKP'nin Türkiye'yi 100 yıl geriye götürdüğünü savundu

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YENİ Partili Açıkel, kurultayda AKP\'nin Türkiye\'yi 100 yıl geriye götürdüğünü savundu
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YENİ Partili Açıkel, kurultayda AKP\'nin Türkiye\'yi 100 yıl geriye götürdüğünü savundu
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda AKP iktidarının Türkiye'yi 100 yıl geriye götürdüğünü savundu. Açıkel, önümüzdeki yıl seçimde AKP iktidarını sonlandıracak bir kurultayı başlattıklarını söyledi.

Haber İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ PARTİ İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, AK Parti iktidarının Türkiye'yi 100 yıl geriye götürdüğünü savunarak, "Önümüzdeki yıl seçimde AKP'nin Türkiye'ye musallat olmuş, üstüne bir kara bulut çökmüş iktidarını sonlandıracak bir kurultayı burada başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Açıkel, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Silivri'den Türkiye'nin tüm hapishanelerine kadar yayılan hukuksuzluk ve yolsuzluk düzenini, fon yolsuzluğu düzenini aşmak için milletimizin tüm demokratlarını, vatanseverlerini bir araya getireceğimiz, onları coşkuyla bir sonraki iktidar değişimine hazırlayacağımız bir süreci bugün başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir kalabalık ve büyük bir irade var. Sadece yenilenmiş kadrolarla, yenilenmiş bir stratejiyle değil, Türkiye'nin yeni bir iktidarla önüne devam edebilmesi gerekiyor. Türkiye'de AKP maalesef 25 yılda Türkiye'yi 100 yıl geriye götürdü ve 100 yıl önceki çökmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün hastalıklarını Türkiye'ye bulaştırdı. İflas etmiş bir ekonomi, iflas etmiş bir bürokrasi, iflas etmiş bir hukuk düzeniyle milletimizi hiç hak etmediği bir rejime reva gördü. Bunu değiştireceğimiz bir kurultayı, seçime hazırlık kurultayını kadrolarımızla büyük bir irade ve direniş kurultayını bugün bir araya getirdik.

"TÜRKİYE'Yİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Kurultayımızda Genel Başkanımızı seçeceğiz. İlçelerden, illerden başlayarak seçmenimiz, ilçe başkanlarını, il başkanlarını, delegasyonumuzu seçti. Yeni bir siyaseti, yeni bir mücadeleyi fakat geleneğimizi, Cumhuriyet mirasımızı, Atatürk sevgimizi, vatan sevgimizi ve demokrasiden şaşmaz muhalefet kararlılığımızı fedakarlık etmeden Türkiye'yi ileri taşıyacağız. Bunun için buradayız. Kadrolarımız heyecanlı. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. 10 Kasım'da gördük Türkiye'nin büyük mirasını, hafızasını, iradesini. Bunu 29 Ekim'lere taşıyacağız. Önümüzdeki yıl seçimde AKP'nin Türkiye'ye musallat olmuş, üstüne bir kara bulut gibi çökmüş iktidarını sonlandıracak bir kurultayı burada başlatıyoruz. Memleketimize, milletimize, partimize, tüm kadınlara, gençlere, emekçilere hayırlı uğurlu olsun. YENİ Parti olarak yeni bir başlangıç ve yeni bir iktidar değişikliği için start alıyoruz."

Kaynak: ANKA
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