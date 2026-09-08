YENİ Partili Başevirgen: Bir lise öğrencisinin okul masrafı 26 bin lirayı aştı

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Okul zili artık çocuklarımız için eğitimden önce masraflar için çalıyor. Eğitim-İş'in araştırmasına göre kırtasiye harcamaları yüzde 27-32 oranında arttı. Bir lise öğrencisinin temel kırtasiye gideri 10 bin 328 liraya, iki takım okul kıyafeti, çorap, kışlık ayakkabı, kaban, eşofman ve spor ayakkabısından oluşan temel giyim gideri ise öğrenci başına 15 bin 900 TL'ye ulaştı. Yani bir lise öğrencisinin yalnızca kırtasiye ve giyim için 26 bin 228 lira harcaması gerekiyor. Asgari ücretli bir aile daha çocuğunu okul sırasına oturtmadan neredeyse bir aylık gelirini harcamak zorunda kalıyor" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken artan eğitim masraflarının velilerin bütçesini zorladığını belirterek, kırtasiye, okul kıyafeti ve temel ihtiyaçların maliyetinin neredeyse bir asgari ücrete ulaştığını, beslenme, ulaşım ve harçlık giderlerinin de okul başladıktan sonra ailelerin karşısına her gün yeni bir masraf olarak çıktığını söyledi.

"OKULA BAŞLAMAK ASGARİ ÜCRET DEMEK"

Eğitim-İş'in Ankara'da yaptığı araştırmaya işaret eden Başevirgen, "Araştırmaya göre kırtasiye harcamaları bir yılda yüzde 27 ile yüzde 32 arasında arttı. İlkokul öğrencisinin kırtasiye gideri 6 bin 363 TL, ortaokul öğrencisinin 7 bin 666 TL, lise öğrencisinin ise 10 bin 328 TL olarak hesaplandı. İki takım okul kıyafeti, çorap, kışlık ayakkabı, kaban, eşofman ve spor ayakkabısından oluşan temel giyim gideri ise öğrenci başına 15 bin 900 TL'ye ulaştı. Servis ücretlerinde yıllık artış yüzde 25,49 olurken öğrenci abonmanındaki artış yüzde 44,44'ü buldu. Böylece bir lise öğrencisinin okula başlangıç yapabilmesi için yalnızca kırtasiye ve giyim harcamalarına ortalama 26 bin 228 lira harcaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİR TOST, BİR AYRAN, BİR SU AYLIK 3 BİN LİRA"

Velinin yükünün okula başlangıç masrafıyla bitmediğini kaydeden Başevirgen, "Okul başladıktan sonra her gün ulaşım, beslenme ve harçlık masrafı var. Ankara Kantinciler Odası'nın 2026 tarifesine göre, bir tost 95 lira, bir ayran 20 lira olmuş durumda. Bir öğrencinin sadece tost, ayran ve su gibi temel beslenme gideri ayda 2 bin 990 lirayı buluyor. Bir ortaokul veya lise öğrencisinin yalnızca toplu taşıma ve temel beslenme gideri aylık 3 bin 640 lirayı buluyor. Artık çocuğun cebine harçlık koymak bile dar gelirli aile için ciddi bir bütçe meselesi" diye konuştu.

"MİLYONLARCA VELİ İÇİN ÇALAN ZİL NE YAZIK Kİ BORÇ ZİLİ"

Başevirgen, dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteklerinin artırılması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor ama milyonlarca veli için çalan zil ne yazık ki borç zilidir. Çocuğun okula ulaşması ücretli, kıyafeti ücretli, defteri kalemi ücretli, okulda karnını doyurması ücretli. Aile bütün bunları karşılayamadığında bunun bedelini çocuk ödüyor. Hiçbir çocuk ailesinin gelir düzeyi nedeniyle eğitim hayatına dezavantajlı başlamamalı. Okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmeli, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve okul kıyafeti desteği sağlanmalı, ulaşım giderleri konusunda aileler desteklenmelidir. Yoksulluk hiçbir çocuğun kaderi olamaz."