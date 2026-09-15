YENİ Partili Genç, yeni OVP\'de kişi başı 110 bin lira vergi artışına dikkat çekti

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 6 Eylül'de yayımlanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı (OVP) geçen yıl yayımlanan 2026-2028 OVP'siyle karşılaştırdı. Genç, "Geçen yıl aynı iki yıl için kişi başına yaklaşık 394 bin lira vergi geliri ve 73 bin lira faiz gideri öngörülüyordu. Yeni programda aynı hesap yaklaşık 504 bin lira vergi ve 100 bin lira faize çıktı. Fark kişi başına yaklaşık 110 bin lira vergi ve 26 bin lira faiz" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Aşkın Genç, 6 Eylül'de yayımlanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı (OVP), geçen yıl yayımlanan 2026-2028 OVP'siyle karşılaştırdı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Aşkın Genç, 2027-2029 için yayımlanan OVP'de, geçtiğimiz yıla göre faiz gideri ve genel bütçe vergi gelirlerinde artış olduğuna dikkati çekerek, "Eski OVP'de 2027 için kişi başına genel bütçe vergi geliri karşılığı yaklaşık 184 bin 600 lira, faiz gideri karşılığı 35 bin liraydı. Yeni OVP'de aynı 2027 yılı için bu rakamlar yaklaşık 229 bin 200 lira vergi ve 45 bin 800 lira faize çıktı. 2028'de ise vergi geliri karşılığı yaklaşık 209 bin 700 liradan 274 bin 800 liraya, faiz gideri 38 bin 350 liradan 53 bin 800 liraya yükseldi" dedi.

"DÖRT KİŞİLİK NÜFUS KARŞILIĞINDA VERGİ HESABI 438 BİN, FAİZ HESABI 105 BİN LİRA YUKARI REVİZE EDİLDİ"

Vergide yüzde 28, faizde ise yüzde 36 artış olduğunu belirten Genç, "İki yılı birlikte topladığımızda geçen yıl aynı 2027-2028 dönemi için kişi başına yaklaşık 394 bin 300 liralık vergi geliri ve 73 bin 350 liralık faiz gideri hesabı vardı. Yeni OVP'de aynı iki yıl için vergi geliri yaklaşık 503 bin 900 liraya, faiz gideri 99 bin 560 liraya çıktı. Yani aynı yıllar için kişi başına vergi hesabı yaklaşık 109 bin 700 lira, faiz hesabı 26 bin 200 lira artırıldı. Oransal olarak vergi hesabındaki artış yüzde 27,8, faiz hesabındaki artış yüzde 35,7. Bu bütçe büyüklüklerini dört kişilik nüfus karşılığına çevirdiğimizde, aynı iki yıllık plandaki yukarı revizyon vergi geliri ölçeğinde yaklaşık 438 bin 700 liraya, faiz giderinde yaklaşık 104 bin 900 liraya ulaşıyor. Bu değişimin hangi ekonomik varsayımlara dayandığı açıklanmalı" ifadesini kullandı.

OVP'nin üç yılında genel bütçe vergi gelirleri toplamının 72 trilyon, faiz giderlerinin ise 14 trilyon lira olduğunu ifade eden Genç, "Yeni OVP'de faiz gideri 2027 için 3 trilyon 975 milyar lira, 2028 için 4 trilyon 694 milyar lira, 2029 için 5 trilyon 245 milyar lira olarak öngörülüyor. Programın nüfus tahminleriyle böldüğümüzde kişi başına faiz gideri hesabı 2027'de yaklaşık 45 bin 800 lira, 2028'de 53 bin 800 lira, 2029'da ise 59 bin 850 liraya ulaşıyor. Günlük karşılığı 2029'da kişi başına yaklaşık 164 liraya denk geliyor. Yeni OVP'nin üç yılında genel bütçe vergi gelirleri toplamı yaklaşık 71,6 trilyon lira, faiz giderleri toplamı ise 13,9 trilyon lira. Bu, her 100 liralık genel bütçe vergi geliri büyüklüğüne karşı yaklaşık 19,4 liralık faiz gideri olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

OVP'deki istihdam verilerinde de düşüş olduğunu belirten Genç, "Geçen yılki OVP'de 2026 için 33 milyon 336 bin, 2027 için 34 milyon 128 bin, 2028 için 35 milyon 130 bin kişilik istihdam öngörülüyordu. Yeni OVP bu rakamları 2026'da 32 milyon 579 bine, 2027'de 33 milyon 236 bine, 2028'de 33 milyon 925 bine indirdi. Yani aynı yıllar için istihdam hedefi 2026'da 757 bin, 2027'de 892 bin, 2028'de ise 1 milyon 205 bin kişi aşağı çekildi" dedi.

"OVP'DE 2025'TEN 2026'YA İSTİHDAM ARTIŞI YALNIZCA 13 BİN KİŞİ OLARAK HESAPLANDI"

Genç, yeni OVP'de 2025'ten 2026'ya istihdamın yalnızca 13 bin kişi artmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, "Yeni programda 2025'ten 2026'ya istihdam artışı yalnızca 13 bin kişi olarak hesaplanırken, 2026'dan 2027'ye 657 bin kişilik artış bekleniyor. Bir yıl neredeyse yerinde sayan istihdamın ertesi yıl hangi sektör, yatırım ve politika sayesinde bu kadar hızlanacağı da kamuoyuna açıklanmalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılki OVP'de İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2027'de 302,6 milyar lira, 2028'de 342,2 milyar lira fazla vermesi beklendiğini hatırlatan Aşkın Genç, şunları kaydetti:

"Yeni program bu rakamları 2027'de 151,8 milyar, 2028'de ise 139,2 milyar liraya indirdi. Böylece fon fazlası 2027'de 150,8 milyar, 2028'de 203 milyar lira aşağı revize edildi. Eğer bu kaynak daha fazla işsizlik ödeneğine, aktif işgücü programlarına veya istihdam desteklerine yönlendirilecekse bunun kullanım kalemleri de açıklanmalı. Kamu ihale mevzuatı, sosyal güvenlik düzenlemeleri, Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu ile icra ve iflas mevzuatı gibi reform başlıklarının takvimleri de ertelendi. OVP yalnızca önümüzdeki üç yıla hedef yazılan bir tablo değildir; geçen yıl aynı yıllar için verilen hedeflerin neden değiştiğinin de hesabının verildiği bir belge olmalıdır. Vergi ve faiz projeksiyonlarından istihdamdan İşsizlik Sigortası Fonu'na kadar bu revizyonların gerekçelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soracağız."