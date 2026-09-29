YENİ Partili Gökhan Günaydın’dan "Gündoğdu Gıda" iddiası: “Şirket tarafı da fon tarafı da köküne kadar AKP’li”

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gündoğdu Gıda'nın 35 liradan halka arz edilen hissesinin Temmuz 2026'da 2 bin 707 liraya, şirketin piyasa değerinin ise 105 milyar liranın üzerine çıktığını belirterek, "Karşılığında eskiden peynir vardı, süt vardı, yem vardı; şimdi onlar da yok. Şirketin içini boşalttıkça hisseler füze gibi fırlamaya devam ediyor" dedi. Gündoğdu Gıda üzerinden şirket ve fon tarafındaki ilişkilere dikkati çeken Günaydın, "Şirket tarafı da fon tarafı da köküne kadar AKP'li" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın açıklamasında, "Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 2,2 milyar lirayı Hazine'ye ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayreti içerisine girmişler. Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni. Tarih: 25 Eylül. Burada ne deniyor? Özata pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler... Saymış insanları. Bunların içerisinde Emre Tezmen var, Kadir Boy var, Abdülkadir Özcan var, Kerem Alkin var vesaire. Bunlara '15 gün içerisinde haksız edindiğin paranın iki katını yatırırsan, etkin pişmanlıktan yararlanırsın ve herhangi bir soruşturma, kovuşturmaya muhatap olmazsın' diyor. Bu listenin içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya'yı ve eşini gören var mı? Yok. İlk önce soralım: Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle beraber 2,2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymadınız? Soru 2: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya 2,1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ve kovuşturmalardan muaf mı olacak? Soru 3: Bunu Hazine'ye irat kaydettiniz. Peki bunun Hazine'ye para olarak girmesinin fon mağdurlarına ne faydası var? Yani bu 2,2 milyar lirayı birilerinin cebinden aldınız. Vatandaşın cebinden aldınız. O vatandaşın cebine bunu vermiyorsun da Hazine'ye aktarıyorsun. Bunun da bir mantığı var mı?" ifadesini kullandı.

"GÜNDOĞDU GIDA DOSYASINI BUGÜN AÇMAK İSTİYORUM"

Günaydın, YENİ Parti Genel Merkezi'nde ekonomi kurmayları, grup başkanvekilleri ve parti sözcüsünün katılımıyla toplantı yaptıklarını belirterek Gündoğdu Gıda'nın Rize'nin Gündoğdu ilçesi Veliköy beldesindeki faaliyetleri ile şirketin sahibi Zülküf Kopuz'un ailesinin siyasi ilişkileri hakkında şöyle konuştu:

"Bu dosyayı çalışmak için Rize'de, Rize'nin Gündoğdu ilçesi Veliköy beldesinde, beraberinde İstanbul'da ve onun da ötesinde Manisa'nın Salihli ilçesinde ayrıntılı çalışmalar ve açıklamalar yaptık. Burada Gündoğdu Gıda'nın yaptığı işlemler ile Özata Denizcilik'in yaptığı işlemler birbiriyle çok aynı. Özata Denizcilik'in sahibi AKP Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı'ydı. O AKP'nin eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya ve Binali Yıldırım'a çok yakın bir isimdir ve o firmanın yönetiminde de Merkez BDDK üyesinin oğlu ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanının damadı vardı. Dolayısıyla bu girift ilişkiler hem firma düzeyinde başlıyor, arkasından o firmayı satın alıp füze gibi fırlatan foncuların AKP'liliği ile devam ediyor ve arkasından da denetimsizlikle nihai sonucu buluyor."

"KOPUZLAR VE ERDOĞAN İLİŞKİSİ ÇOK GEÇMİŞE DAYANIYOR"

Gündoğdu Gıda'nın sahibi Zülküf Kopuz'un şirketi 1998 yılında babası Cemil Kopuz ile birlikte kurduğunu belirten Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte "İlk patronum Kopuzlar'dandı" dediğini hatırlattı. Günaydın söz konusu kişinin Mustafa Kopuz olduğunu söyleyerek "Mustafa Kopuz'un oğlu Ali Kopuz. Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı, İSTİB Başkanı" dedi.

Kopuzlar ailesinin Mustafa Kopuz adına Veliköy'de bir köy konağı yaptığını belirten Günaydın, konağın 12 Eylül'de açıldığını, açılışa İlim Yayma Cemiyeti Vakfı Başkanı sıfatıyla Bilal Erdoğan'ın katıldığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Veliköy'e ve Kopuzlar ailesine götürdüğünü söyledi. Günaydın, Kopuz ailesinin AK Parti ile bağlantılarını şöyle sıraladı:

"Hüseyin Kopuz örneğin; AKP Rize Merkez İlçe Başkan Yardımcısı. Muhammed Can Kopuz; AKP Gençlik Kolları MYK Üyesi. Özgür Kopuz; AKP Beykoz İlçe Yerel Yönetimler Başkanı. Aydın Kopuz; AKP Yalova Merkez İlçe Başkanı. Mücip Kopuz; AKP Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı. Alaattin Kopuz; AKP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla ailenin AKP ile bağlantısı sadece bir gönül ilişkisi olmaktan öte, bir siyasi ilişki aynı zamanda."

"HİSSE 35 LİRADAN 2 BİN 707 LİRAYA ÇIKIYOR"

Gündoğdu Gıda'nın 9 Temmuz 1998'de İstanbul'da kurulduğunu ve 2011 yılında Manisa'nın Salihli ilçesine taşındığını belirten Günaydın, şirketin burada süt, yem ve zeytin işi yaptığını söyledi. Şirketin 15-16 Ağustos 2024 tarihlerinde halka arz edildiğini belirten Günaydın, "Halka arz edildiğinde hisse fiyatı 35 TL. Bunu Pusula Holding şirketine bağlı ALB Yatırım Menkul Değerler yapıyor. Halka arz edildiğinde şirketin piyasa değeri ise 1 milyar 365 milyon lira" dedi.

Günaydın, şirketin yönetim kurulunda Zülküf Kopuz, Mustafa Kopuz, Zülküf Kopuz'un oğlu Talha Cemil Kopuz, Engin Dumanlı ve Halil İbrahim Ege'nin bulunduğunu; Pusula'dan ise Ahmet Özcan, Özgür Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Samet Çetinel ve Hayri Gökhan Altınman'ın şirkete girdiğini belirtti.

Kopuz ailesinin Mart-Nisan 2026'ya kadar şirket içerisinde bulunduğunu belirten Günaydın, "Halka arzda 35 lira olan hisse fiyatı 2025 sonunda 300 liraya ulaşıyor ve şirketin piyasa değeri 11 milyar 700 milyon liraya yükseliyor. Hisse senedi değeri 10 kat, şirketin değeri de 1,3 milyar liradan 11,7 milyar liraya yükseliyor" diye konuştu.

Günaydın, Şubat 2026'da şirketin gıda üretim faaliyetlerinin tamamını sonlandırdığını, makinelerin satıldığını ve şirketin adının Pusula Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştirildiğinie dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Şubat 2026'da gıda üretim faaliyetleri sonlandırılınca bütün makineler satılıyor. Şirketin adı Pusula Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştiriliyor. Ama dikkat edin, halen Zülküf Aydın oğluyla birlikte şirkette yönetim kurulu üyesi ve hisse sahibi. Şirketin Temmuz 2026'da 35 liradan başlayan hisse fiyatı 2 bin 707 liraya çıkıyor arkadaşlar. Böylece şirketin piyasa değeri de 105 milyar lirayı geçiyor. Yani 35 liradan başlayan hisse 2 bin 707 liraya çıkıyor, 1,3 milyar liradan başlayan şirketin değeri de 105 milyara çıkıyor. Karşılığı ne? Karşılığında eskiden peynir vardı, süt vardı, yem vardı; şimdi onlar da yok. Şirketin içini boşalttıkça hisseler füze gibi fırlamaya devam ediyor. Ağustos 2024 ile Temmuz 2026 arasında şirketin hisselerinin değeri yüzde 7 bin 636 artıyor, SPK seyrediyor."

"ŞİRKET TARAFI DA FON TARAFI DA AKP'Lİ"

Günaydın, şirket ve fon tarafındaki ilişkiler hakkında, "Şirket tarafı da tıpkı Özata'da olduğu gibi burada da şirket köküne kadar AKP'li. Fon da köküne kadar AKP'li" ifadelerini kullandı.

30 Haziran itibarıyla şirketin yönetim kuruluna ilişkin bilgi veren Günaydın, Muhammed Yarız'ın yüzde 16, Yarız Holding'in ise yüzde 12 paya sahip olduğunu belirterek "Muhammed Yarız kim? 28 yaşında. Yani 'akıllı' bir AKP'li genç. Akıllıyı tırnak içinde kullanıyorum, marifetli. Bu çocuk, İstanbul AKP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı iken birdenbire yüzlerce milyar liralık fonları yönetir bir hale geliyor" diye konuştu.

Serdar Turhan'ın da yüzde 16 paya sahip olduğunu belirten Günaydın, Turhan'ın Türk Hava Yolları yöneticisi Melih Şükrü Ecertaş ile ortak olduğunu söyledi. Günaydın, Ecertaş'ın eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ifade etti. Günaydın, "Bu hisse alım satımları işine Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. de katılıyor. Burada kimler vardı? Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu buralarda yönetim kurulu üyesiydi. Yani memleket neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülüyor ve bunu yaratan 25 yıllık AKP iktidarı" dedi.

"TÜRK HAVA YOLLARI'NDA 103 KİŞİNİN AYLIK MALİYETİ 115 MİLYON LİRA"

Günaydın, Türk Hava Yolları'ndaki yönetim kademesine ilişkin maaş tablosunu gündeme getirerek "Genel Müdür (1 kişi) 2 milyon 416 bin lira aylık alıyor. Genel Müdür Yardımcısı'nın her biri 2 milyon 194 bin TL maaş alıyor. Başkanlar 1 milyon 208 bin lira, başkan yardımcıları 845 bin lira. Şu 103 kişinin Türk Hava Yolları'na aylık maliyeti 115 milyon lira İçlerinde Melih Şükrü Ecertaş'ın da olduğu bu tabloyu niye koydum biliyor musunuz? Şimdi ayda 115 milyon lirayı götüren bunlar diyorlar ki pilotlara ve kabin amirlerine, kabin memurlarına: 'Sizin maaşınız fazla, maaşınızı düşürüyorum. Derhal imzalayın, imzalamayan da çekip gitsin'. Yani Türk Hava Yolları'nda pilotların aldıkları paraya, şu paraları götürenler göz dikmiş durumda. Bunun uçuş güvenliğine nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Dolayısıyla burası son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"FON SKANDALI 830 MİLYAR LİRA"

Fon krizinin Türkiye'ye maliyetine ilişkin Günaydın, "Fon skandalı 830 milyar lira. Bu fiktif bir rakam. Şu an itibarıyla borsa 3,5 trilyon değer kaybetmiş durumda. Mesele 830 milyar lirayla, başka bir deyişle 20 milyar dolarla sınırlı bir mesele değil. Çok daha yukarıya doğru çıkmış bir rakamdan bahsediyoruz. Geçmişte mesela Banker Kastelli (1982'deki o büyük kriz) hatırlıyoruz; 157 milyardı. Yani onun 6 katı büyüklüğünde, şu rakam itibarıyla 6 katı büyüklüğünde bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu tablo nasıl oluştu? Bu tablo acaba bu memleketin denetleme gücü olsaydı bu noktalara gelir miydi meselesini hep beraber düşünmek ve değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.

"YETKİ SENDE AMA SORUMLULUK SENDE DEĞİL, ÖYLE Mİ?"

Varlık Fonu Başkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Vekili'nin Erişah Arıcan olduğunu belirten Günaydın, Arıcan'ın aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu söyledi.

Günaydın, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir de diyorlar ki 'Cumhurbaşkanımızın ne sorumluluğu var?' Bunları ben mi atadım? Bunları Resmi Gazete'de atayan talimatların altındaki imza kimin? O imzalar... Yetki sende ama sorumluluk sende değil, öyle mi yani? Emre Tezmen tutuklu. Onu Merkezi Kayıt Kuruluşu'na koyan, dolayısıyla bütün kilit bilgilerin sahibi haline getiren ben miyim, sen misin? Buna bir karar vermemiz lazım. Emrah Şener, Erkan Kilimci... Biraz evvel söyledim. Tutuklu Merkez Bankası Başkan Yardımcıları. Bu memlekette daha evvelki tarihte, 'Eski Türkiye' diyorsunuz, dolandırıcılığa kalkışan bir Merkez Bankası Başkan Yardımcısı hatırlıyor musunuz? İşte kurduğunuz memleket böyle bir memleket."