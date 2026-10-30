YENİ Partili Tüzün, Çukurova Belediye Başkan Vekili seçimine \'kirli ittifak\' dedi

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Ünal AYDIN

(ADANA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Çukurova Belediye Başkan Vekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın CHP'nin adayına oy vermesine tepki göstererek, "Butlan CHP'siyle Cumhur İttifakının gizli kumpası, somut olarak ortaya çıkmıştır. Kirli ittifakın, kumpasın bugün ortaya çıkmasını vatandaşlarımızın takdirine sunuyorum" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Çukurova Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından Çukurova Belediyesi önünde açıklama yaptı.Tüzün, şunları söyledi:

"Seçimi az önce tamamladık. Çukurova halkı tercihini 31 Mart'ta yaptı ve Emrah arkadaşımızı belediye başkanı seçti. Süreç içiresinde butlan CHP'sinin iş birlikçisi olduğunu, Cumhur İttifakıyla iş birliği yaptğını söyledik. Bu anlayışın bugünkü gizli kumpası ortaya çıkmış oldu. 14 YENİ Parti'den, 13 CHP'den, dokuz da MHP-AKP ittifakından belediye meclisi üyesi vardı. Birinci, ikinci ve üçüncü turda YENİ Parti'nin adayı birincilikle tamamlıyor, AK Parti-MHP oyu boş kullanılıyor, son turda gereği yapılıyor. Bu, kumpasın ortaya çıktığının somut delilidir. Kirli ittifakın, kumpasın bugün ortaya çıkmasını vatandaşlarımızın takdirine sunuyorum. Gizli kumpas, butlan CHP'si ile Cumhur İttifakı'nın somut olarak ortaya çıkmıştır."

YENİ Parti Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerin anlamı ve kıymeti çok büyüktür. 21 Mayıs butlan sürecinden itibaren defaten vurgulamış olduğumuz siyasi işbirlikçilik açık ve seçik biçimde bugün belediye başkan vekilliği seçiminde kendini göstermiştir. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla belediye başkan vekili seçilen CHP butlan adayının Çukurova halkının oyları ve Çukurova sokaklarında yaşanan muhalif dalgaya rağmen ne manaya geldiğini önümüzdeki günler gösterecektir. Oy sayıları çok net göstermiştir ki, ilk üç tur boyunca Cumhur İttifakı'nın boş oy vermesinin ardından dördüncü turda açık bir siyasi işbirliği yapılmıştır. Bu, butlan CHP'sinin Cumhur İttifakı'yla siyaseten yol aldığını göstermektedir. Türkiye'de her şehirde, her mahallede, her sokakta halkın yükselen umudunu ve iktidarı değiştirme umudunu baltalamaya çalışanlar, bunu hangi aparatlarla yaptıklarını göstermişlerdir.

"ASLA DİZ ÇÖKMEYİZ, BOYUN EĞMEYİZ"

Bugün butlan CHP'sinin Cumhur İttifakı'ndan herhangi bir siyasi ayrımının kalmadığı, burada YENİ Parti'ye geçmiş olan yüz binlerce oy almış olan ve haksız yere tutuklanmış olan YENİ Partili belediye başkanımızın iradesini, Çukurova halkının iradesini açıkça AKP - MHP ile beraber ele geçirmiş, üstüne çökmüşlerdir. Bunu bütün vatandaşlarımız görmekte, hissetmektedir. Ama bunun bedeli ödenecektir. Er ya da geç ilk sandık geldiğinde Çukurova halkı butlan CHP'sine de Cumhur İttifakı'na da gereken cevabı verecek, bu süreye kadar AKP - MHP'nin oylarıyla Belediye Başkan Vekili seçilmiş olan butlan CHP'sinin başkan vekilinin Çukurova sokaklarında kafasını ne kadar dik gezdireceğine artık Çukurovalı vatandaşlar karar verecektir. Bizler YENİ Parti olarak asla diz çökmeyiz, boyun eğmeyiz. Bunları yapacağınızı biliyorduk ama açıkça ifade ettiğiniz gibi siz artık Cumhur İttifakı ile beraber butlan CHP'si olarak ayrı bir siyasi yoldasınız. Bizler ise bu iş birliğinize karşı milletimizle yapmış olduğunuz iş birliğiyle sizleri o iktidardan göndereceğiz, halkın iktidarını kurup birinci parti olacağız. Millet iradesini gasp edenlerin bu sokaklarda neler yaşayacağını hep beraber göreceğiz."