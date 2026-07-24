Yeni Parti\'yi kuran Özgür Özel\'e hemşehrisinden soğuk duş

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak "Yeni Parti"yi kurma adımlarını attığı saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Özel'in CHP'ye bizzat davet edip rozet taktığı Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın Yeni Parti'ye geçmekten son anda vazgeçtiği ve AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

ÖZEL TEPKİLERİ GÖĞÜSLEMEK PAHASINA CHP'YE TAŞIMIŞTI

DEVA Partisi'nden ayrıldıktan sonra Özgür Özel'in hemşehri davetiyle CHP saflarına katılan Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın transferi, partide tartışmalara neden olmuştu. Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kavaf, geçmişteki açıklamaları ve Aile Bakanlığı dönemi sebebiyle CHP Kadın Kolları ve bazı parti içi örgütlerin eleştirilerine hedef olmuştu. Ancak Özel, partiden gelen tüm tepkileri göğüsleyerek hemşehrisine rozetini bizzat takmıştı.

48 SAATTE ROTA DEĞİŞTİ

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre; Özgür Özel’in istifasıyla birlikte kurucular kurulu arasında yer alması beklenen Kavaf, son 48 saatte kararını değiştirdi.

Süreçteki gelişmeler şöyle şekillendi: