Yeni Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

24.07.2025 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Atanan ve görevden alınan personeller şu şekilde;

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevden alınırken, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine Hilal Yılmaz Taştan atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan atama kararlarına göre;

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne Gülsüm Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hatice Oya Tunga Çağlı ve Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Kemal Onur Özçeri ve Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına ise Zeynep Savaş getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan atamalara göre;

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Arif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı.

Yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Nihat Kınık atandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDA MÜFETTİŞ ATAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan Müfettiş Yardımcıları Zeynelabidin Arda Yılmaz, Fırat Aktaş, İsmail Ataş, Fatih Can Şakrak ve Harun Berkay Garip, müfettiş olarak atandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Ulaşım, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
21:19
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
20:44
Eskişehir’de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 02:19:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.