Yeni Vakıflar Kuruldu: Hayat Medya Vakfı Öne Çıkıyor

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanlarına göre 3 yeni vakıf kuruldu. Kurulan vakıflar arasında Kanal 7'nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Beyaz Holding A.Ş.'nin CEO'su ve Mepa Medya A.Ş.'nin başkan yardımcısı Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın yönetim kurulunda yer aldığı Hayat Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi'nce kurulan Hayat Medya Vakfı da bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanlarına göre Kanal 7'nin yönetim kurulu başkanı Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın yönetim kurulunda yer aldığı Hayat Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından Hayat Medya Vakfı kuruldu. Kurulan vakfın amacının, "Dini, ahlaki, manevi ve milli kültür değerlerine bağlı, toplumun bilim, kültür ve sanat varlığına katkıda bulunan, ülkenin bütünlüğünü ve menfaatlerini gözeten yayınlara ve bu amaca hizmet edecek tüm iletişim faaliyetlerine destek vermek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçlarını yerine getirmek" olduğu belirtildi.

Vakfın yönetim kurulunda eski RTÜK Başkanı'nın oğlu Emin Emre Akman var

Vakfın mal varlığı 1 milyon Türk Lirası ve Hayat Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi'nin yıllık vergi sonrası karından yapacağı yüzde 20 bağış olarak açıklandı. Vakfın yönetim kurulu üyeleri ise Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş.'nin yönetim kurulunda yer alan Mustafa Çelik, Kanal 7'nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın oğlu ve eski AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ömer Zahid Karaman, Zülal Çelik, Sena Aköz ile eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın oğlu Emin Emre Akman oldu. Vakfın sona ermesi halinde mal ve hakların öncelikle İlim Yayma Vakfı'na, olmaması halinde Türkiye Diyanet Vakfı'na devredileceği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanlarına göre Mersin'de Gülnar Atlas Eğitim Vakfı ve Denizli'de Kocamektepliler Vakfı ismiyle iki vakıf daha kuruldu.