Yeni Zelanda, İsrail Meclisinde Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önergeyi endişeyle karşıladı

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Yeni Zelanda, İsrail Meclisinde (Knesset) "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, İsrail Meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden dolayı "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sadece iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği siyasi bir çözüm şiddet döngüsünü sona erdirecektir." ifadesine yer verildi.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge, 18 Temmuz'da, İsrail Meclisinde kabul edilmişti. Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.