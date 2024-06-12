Yeni Zelanda ve Doğu Timor, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı

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Yeni Zelanda ve Doğu Timor, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ziyaret ettiği Doğu Timor'un başkenti Dili'de Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ile görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi uyarınca Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasını destekledikleri belirtilirken Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için çağrı yapıldı.

İki ülkenin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) pratik ve yapıcı reformu da dahil, çok taraflı kurumların güçlendirilmesi" için birlikte çalışacakları vurgulanan açıklamada, tarafların "etkin çok taraflı kurumları desteklemek" için birlikte çalışmayı sürdüreceğine dikkat çekildi.