Yenice'de Kar Manzaraları

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Yenice'nin yüksek kesimlerindeki dağ köyleri beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan dağ köyleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Çanakkale'de Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Dumanlı dağı bölgesi beyaza büründü. Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Yağışla birlikte ilçeye bağlı Işıkeli ve Arabaalan köyleri beyaza büründü. Çan ve Bayramiç ilçelerinde de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Yenice ilçesinde de gece boyunda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgedeki Alancık, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller ve Karaağaçarası köyleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Beyaz örtü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle buzlanma nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.