Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, nezaket sınırlarını aşarak asılsız ithamlarda bulunmasını yadırgadıklarını ve milletin iradesine saygı duyması gerektiğini belirtti. Bekin, ayrıca hukuki haklarını aramaktan imtina göstermeyeceklerini vurguladı.

29.07.2024 17:50
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamamızı çarpıtarak, nezaket sınırlarını aşarak sokak jargonuyla hakkımızda asılsız ithamlarda bulunmaya kalkışmasını yadırgadığımızı ve işgal etmekte olduğu makam ile bağdaştıramadığımızı, milletin iradesine saygı duyması gerektiğini ve kendisini nezakete davet ettiğimizi özellikle ifade etmek isteriz" dedi.

Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik kullandığı "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" ifadelerini eleştirdi.

Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamamızı çarpıtarak, nezaket sınırlarını aşarak sokak jargonuyla hakkımızda asılsız ithamlarda bulunmaya kalkışmasını yadırgadığımızı ve işgal etmekte olduğu makam ile bağdaştıramadığımızı, milletin iradesine saygı duyması gerektiğini ve kendisini nezakete davet ettiğimizi özellikle ifade etmek isteriz" dedi.

"Her türlü hukuki haklarımızı aramaktan imtina göstermeyeceğiz"

Yeniden Refah Partisi'nin, şimdiye kadar Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm olumsuz gelişmeler karşısında, hiç tereddüt etmeden hak, adalet ve meşruiyet çizgisinde yer aldığını söyleyen Bekin, şöyle devam etti:

"Bizler Gazze'deki soykırım konusunda büyük sorumluluk anlayışıyla hareket ederken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün 28 Temmuz tarihinde Rize'de partisinin il teşkilatı ile yaptığı toplantıda bulunduğu makamla hiçbir suretle bağdaştıramadığımız kabul edilemez açıklamasıyla bizleri hedef aldığını üzülerek belirtmek isteriz.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından çarpıtılmaya çalışılan konunun asıl gerçeği şudur: Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze katliamından sorumlu tutulan Siyonist Netanyahu'nun sözde "Onur Konuğu olarak ABD Senatosu'nda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumunda ağırlanması ABD demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer almışken bizler de bundan hareketle, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un hiç vakit geçirmeden Filistin Devlet Başkanı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib'i 'onur konukları' olarak TBMM'ye davet edip Genel Kurul salonunda milletvekillerine hitap etmelerini sağlamasını beklediğimizi ifade ettiğimiz basın toplantımızı 25 Temmuz  tarihinde TBMM'de gerçekleştirdik.

Basın toplantımızdan sonra TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, nezaket örneği gösterip bizleri telefonla arayarak, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı TBMM' de konuşma yapmak üzere davet ettiklerini ve hala cevap gelmediğini bizlere ifade ettiler. Sayın TBMM Başkanımıza söz konusu davetten haberdar olsaydık böyle bir basın toplantısı yapmamıza gerek kalmazdı söyleyip konuyla ilgili duyarlı yaklaşımından dolayı hem kendilerine hem de Twitter hesabımızdan basın toplantı metnimizin baş kısmında kendilerine teşekkürlerimizi nezaket ölçüsü içerisinde ifade ettik.

Ezcümle, bizler siyasete nezaket ve zarafet getireceğimizi partimizin kuruluşundan itibaren ifade etmekteyiz. Bu nedenle bizleri siyasi girdabın içerisine sokmaya çalışan anlayışın oyununa gelmeyeceğimizi ve Sayın Cumhurbaşkanının kullandığı yakışıksız üslup nedeniyle kendisini nezakete davet ettiğimizi bir kez daha ifade eder, her türlü hukuki haklarımızı aramaktan imtina göstermeyeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Bekin, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

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