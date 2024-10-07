Yeniden Refah Partisi\'nden Gazze Açıklaması

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Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Hakan Çalışkan, Eski Cami önünde yaptığı açıklamada, saldırılarda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çalışkan, İsrail'in insanlığa karşı suç işleyerek hiçbir kural ve kurumu tanımadığını ifade etti.

İsrail'in tüm insanlığın gözü önünde soykırım yapmaya devam ettiğini belirten Çalışkan, "Dünyanın neresinde olursa olsun başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillere yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıları kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

"Uygulamalı Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi" programı

Edirne Belediyesi tarafından "Uygulamalı Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi" programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda eğitmen Işı Tarcan katılımcılara proje yazma teknikleri, başvuru süreçleri ve uluslararası işbirlikleri konularında bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşların uluslararası projelerde daha etkin hale gelmesini önemsediklerini belirtti.

Eğitimlerin süreceğini aktaran Akın, "Erasmus gibi programlar, hem kişisel gelişim hem de kentimizin uluslararası alanda tanıtımı için büyük fırsatlar sunuyor. Bu eğitimde emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Edirne'nin her alanda gelişimi için çalışmaya ve bu tür fırsatları sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.