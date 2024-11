Yenidoğan Çetesi Davası: 47 Sanık İlk Duruşmada Hakim Karşısında

Güncel

İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemenin baroların davaya katılma taleplerini reddetmesi üzerine konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın katılma taleplerinin kabul edilerek daha etkin, daha şeffaf bir yargılama sürecinin hayata geçirilmesi suretiyle istisnasız tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için buradaydık" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Bupğra Kavuncu ile İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turan Çömez de basın açıklaması yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan yenidoğan çetesi davasına katılma taleplerinin reddedilmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptı. Sağkan, "Bugün ilk duruşmada beklentimiz çocukların yaşam hakkının sözkonusu olduğu bir dava dosyasında Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın katılma taleplerinin kabul edilerek daha etkin, daha şeffaf bir yargılama sürecinin hayata geçirilmesi suretiyle istisnasız tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için buradaydık. Tabi ki hukuk kurumlarını temsil ediyoruz, masumiyet karinesi lekelenme hakkı gibi evrensel hukuk kurallarını hiçbir zaman yok sayarak hareket etmedik. Her zaman da bu kurallara son derece saygı gösterdik. Ancak baroların katılma taleplerinin kabul edilmemesi halinde gerçekten bir yargılamada hakkaniyetle karar verilmesinin mümkün olmadığını da çok ama çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KATILMA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ'

İstanbul Barolar Birliği Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Dava sürecine katılım talebinde bulunduk ama bu talebimiz bu isteğimiz reddedilmiş bulunuyor. Kuşkusuz diğerlerinin de katılım isteği haklıydı ama biz İstanbul Barosu olarak İstanbul'da görev yapan bir baro olarak Bakırköy Ağır Ceza mahkemesinin bakmakta olduğu bir davaya katılım talebimizin kabul edilmesi çok daha önemli olacaktı. Bu talebimizle aslında böyle bu denli büyük bir davaya katkıda bulunacaktık, İstanbul Barosu'nun birikiminin dikkate alınarak adil yargılanma hakkının gereklerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktık. " dedi.

'DAVAYI İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da duruşmanın görüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Adliyeye girmeden önce açıklama yapan Özdağ, "Sanırım bugün Cumhuriyet tarihinin en iğrenç davalarından biri başlamış bulunuyor. İçeride iddianamede doğrultusunda yürüyen bir dava var; ancak soruşturmanın tam anlamıyla tamamlandığı konusunda toplumun haklı olarak ikna olmadığını görüyoruz. Zafer Partisi olarak, bu davayı ilk günden bu yana dikkatle izliyoruz ve bundan sonra da bir heyetle izlemeye devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'DE ARTIK BU ACILARIN YAŞANMAMASI LAZIM'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, "Mahkeme salonundaydım. Süreç tarafımızdan da takip ediliyor. Birçok siyasi parti STK'lar, mahkeme sürecini takip ediyorlar. Az önce de söylediğim gibi İYİ Parti olarak hem sabah saatlerinde ben buradaydım öğleden sonra da diğer grup başkanvekilimiz gelecek ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve Türkiye'de artık bu acıların Türkiye'de bu trajedilerin Türkiye'de bu skandalların yaşanmaması lazım" şeklinde konuştu.

'HERKES HUKUKUN TESİS EDİLMESİ İÇİN MÜCADELE ETSİN'

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise, "Bu dava Türkiye'de olduğundan çok daha fazla yurtdışında izleniyor ve modern dünya böyle bir vahşetin böyle bir alçaklığın böyle bir soygunun nasıl olduğunu veya olabileceğini anlamaya çalışıyor. Adım adım takip ediyorum. Onun için diyorum ki hep beraber bu ülkeyi seven herkes, çocukları seven ülkesini bayrağını milletini toprağını seven ve hukuka bağlı olan herkes bu davayı takip etsin ve bu davada hukukun tesis edilmesi için mücadele etsin." ifadelerini kullandı.