Yenidoğan Çetesi Davasında Savcıdan Mütalaa

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesine ilişkin 1'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Beyda Nur Danış beyanında, sanık Aylin Arslantatar'ı 20 yıldır tanıdığını, dosyada müşteki olarak yer alan Halil Emre Yılmaz'la bir davası olduğunu, bu nedenle Arslantatar'ın kendisinin avukatlığını yaptığını, dava nedeniyle Arslantatar'ın bürosuna gidip geldiğini ve büroda sanık Mustafa Kemal Zengin'le tanıştığını söyledi.

Sanık Zengin'in, müşteki Yılmaz'la olan dosyasına hakim olmaya başladığını kaydeden Danış, Zengin'in kendisine konuyu halledeceğini, çözeceğini, korkmaması gerektiğini ve karşı tarafla görüşeceğini söylediğini, bu nedenle kendisinin ve müşteki Yılmaz'ın numaralarını annesinin Arslantatar'a, onun da karşı tarafla görüşme yapması için Zengin'e gönderdiğini anlattı.

Danış, sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini beyan etti.

Tanık Zeynep Tuhan beyanında, sanık Arslantatar'ı 2017-2018 yıllarında avukat asistanı olarak çalıştığı bürodan tanıdığını, zamanla samimi arkadaş olduklarını, sanık Zengin'in yeğeninin bir dosyası olduğunu ve Arslantatar'ın o dosyada avukatlık yaptığını, Zengin'i müsteşar olarak tanıdığını ifade etti.

Arslantarar ve müşteki Engin'in samimi arkadaş olduklarını bildiğini öne süren Tuhan, şunları kaydetti:

"Aylin abla ve Yavuz Engin'in telefonla görüştüklerine de birçok kez şahit oldum. Aylin ablayla sık sık telefonla konuşurduk. Dosyaya yansıyan bir telefon konuşmamız da var. Bu konuşmada Aylin abla bir savcının tehdit aldığından bahsederken, başta bana savcının Yavuz olduğunu söylememişti. Konuşmada Aylin abla, Mustafa Kemal Zengin'den savcıyla ilgili duyduklarını anlattı. Hatta duyduklarını Yavuz Engin'e anlatmaya karar verdiğini söyledi. Diğer görüşmelerde Aylin abla bana savcının tehdit edilme olayını Mustafa Kemal Zengin'den öğrendiğini söyledi. 'Biliyorsun zaten Mustafa Kemal Zengin'in çevresi çok geniş, eli kolu uzun savcının tehdit olayını bana o anlattı.' dedi."

Müşteki Yavuz Engin'in zabıt katibi olan ve duruşmada tanık olarak beyanı alınan O.Ö, bir süre Engin'in yanında çalıştığını, onun tehdit edildiğini görmediğini ancak yenidoğan dosyası üzerinde çalıştığı dönemde Engin'in telefonunun çaldığını ve telefonu hoparlöre alarak konuşmaya başladığını kaydetti.

Telefondaki sesin "Yavuz konuşmamız lazım, birisini tutuklanmışsın, sana çok kızgınlar. Bu kişiler çok tehlikeli senin hakkında her şeyi biliyor." dediğini ve bunun üzerine Engin'in telefonu hoparlörden çıkararak uzun süre telefonda konuştuğunu anlatan O.Ö, Engin'e telefonu kapandıktan sonra konunun ne olduğunu sorduğunu, Engin'in ise kendisine, "Arayanın 'Aylin' adında bir avukat olduğunu ve yenidoğan tahliyesi için uğraştıklarını, bu hiç normal bir arama değil, tutanak tutalım bunun hakkında." dediğini söyledi.

Sanık Arslantatar savunmasında, bebekleri koruma içgüdüsüyle hareket ettiği için suçlu ilan edildiğini, dost olarak yaklaştığının açık olduğunu, yine olay yaşansa yine Yavuz Engin'i koruyacağını ve vatandaşlık görevini yaptığını ifade etti.

Duruşmada, müşteki, tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Aylin Arslantatar'ın da "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Diğer 11 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesi istendi.

Tutuklu sanık Zengin'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamedeki ceza istemleri

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin 13 sanık hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Örgüt üyeleri Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti.