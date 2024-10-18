Yenidoğan Çetesi Olayı'na Tepki - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Olayı'na Tepki

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul'daki bebek ölümlerine neden olan çeteyi kınadı ve kamucu sağlık çağrısı yaptı.

18.10.2024 22:59
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çeteye ilişkin, "Yenidoğan Çetesi Olayı, sağlıkta piyasacı dönüşümün vahim sonuçlarından biridir; Çözüm ise kamucu, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli bir sağlık sistemindedir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul'da, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri sevk edip ve ölümlerine sebep olan çeteye tepki gösterildi.

Türk Tabipleri Birliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yenidoğan Çetesi Olayı, sağlıkta piyasacı dönüşümün vahim sonuçlarından biridir; çözüm ise kamucu, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli bir sağlık sistemindedir. İstanbul'da çok sayıda bebeğin, aralarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da olduğu bir çete tarafından tıbbi gereklilik olmadığı halde anlaşma yapılmış özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirildiğine, bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve ailelerden haksız gelir elde edildiğine ve daha vahimi bebeklerin bir kısmının yoğun bakım takipleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri Türk Tabipleri Birliği olarak yakından takip etmekteyiz. Öncelikle, yetkili tabip odamız olan İstanbul Tabip Odası'nın konuyla ilgili inceleme başlattığını, süreci hızlı ve titizlikle yürütmekte olduğunu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan ayrıntıların hekimlik değerleri bir yana, insanlık ile bağdaşmayacak nitelikte olduğu ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği açıktır. Bizce çok açık olan bir diğer husus ise; bu olayın, yıllardır kamuoyunu ve yetkilileri uyardığımız bir gerçeği, Sağlıkta Dönüşüm Programı doğrultusunda uygulanan politikaların halkın yararına olmadığı ve sağlık sisteminde yıkıcı sonuçları olduğu gerçeğini inkar edilemeyecek şekilde ortaya koymuş olmasıdır.

"İnsanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına neden olan politikalar bir an önce terk edilmeli"

Sağlık hizmetini sıradanlaştıran, niteliğe değil niceliğe önem veren, hastaneleri ticarethane ve hastaları müşteri haline getiren, sağlığı piyasa kurallarına teslim eden Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık sistemimizi çürütmüştür. Sağlık Bakanlığı'nı halk sağlığına, hekimlik değerlerine ve sağlık çalışanlarına zarar veren, ülke kaynaklarını boşa harcayan ve bu son olayda gördüğümüz gibi insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına neden olan politikaları bir an önce terk etmeye çağırıyoruz. Halkın eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için koruyucu hekimlik ve birinci basamağın güçlendirildiği, sağlık çalışanlarının iyi koşullarda güvenli ve güvenceli çalışabildiği, verilen hizmetin sayısının değil niteliğinin ve topluma katkısının değerlendirildiği bir sağlık sistemi hayata geçirilmelidir. Ülkemizin maddi ve insan kaynakları bunu yapmaya yeterlidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Olayı'na Tepki - Son Dakika

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