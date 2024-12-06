Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı

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(İSTANBUL) Yenidoğan Çetesi olarak nitelendirilen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen şüphelilerle ilgili yeni operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında ilk operasyon 26 Nisan ve 29 Temmuz 2024 tarihilerinde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yapılan operasyonlarda aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yer aldığı 53 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23'ü tutuklanmıştı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; suça konu birçok dijital materyal, yasadışı ilaç ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirilmişti.

"Fırat Sarı ile birlikte hareket eden 16 kişi daha belirlendi"

İlk operasyonlarda gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 22'si tutuklu 47 sanıkla ilgili davanın duruşmaları Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilirken, soruşturmanın devamında 16 kişinin daha örgüt lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Soruşturma skapsamında 4 Aralık'ta düzenlenen yeni operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 14 kişi gözaltına alınırken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.