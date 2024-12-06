Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı

Geniş Video İzle

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

06.12.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Yenidoğan Çetesi olarak nitelendirilen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen şüphelilerle ilgili yeni operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında ilk operasyon 26 Nisan ve 29 Temmuz 2024 tarihilerinde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yapılan operasyonlarda aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yer aldığı 53 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23'ü tutuklanmıştı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; suça konu birçok dijital materyal, yasadışı ilaç ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirilmişti.

"Fırat Sarı ile birlikte hareket eden 16 kişi daha belirlendi"

İlk operasyonlarda gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 22'si tutuklu 47 sanıkla ilgili davanın duruşmaları Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilirken, soruşturmanın devamında 16 kişinin daha örgüt lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Soruşturma skapsamında 4 Aralık'ta düzenlenen yeni operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 14 kişi gözaltına alınırken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Yenidoğan Çetesi, Dolandırıcılık, Operasyon, Yenidoğan, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.