\'Yenidoğan Çetesi\' soruşturması kapsamında 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Güncel

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal ediliyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

7 HASTANENİN DAHA RUHSATI İPTAL

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler: