'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi - Son Dakika
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'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

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İstanbul'da en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu.

19.10.2024 14:00
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Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal ediliyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

7 HASTANENİN DAHA RUHSATI İPTAL

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
  • Özel Birinci Hastanesi
  • Özel Güney Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
  • Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
  • Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
\'Yenidoğan Çetesi\' soruşturması kapsamında 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

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Son Dakika Güncel 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Fatih Özer:
    İğne ucu kadar işe karışan hastaneleri kapatmazsanız adam değilsiniz 404 0 Yanıtla
  • Orhan Yazıcı:
    Özel hastanelerin hepsi kapatılsın hem ülkeyi dolandırıyorlar hem canımızla ve sağlığımızla oynuyorlar. 264 5 Yanıtla
  • Sıtkı Erenler:
    Yarin başkasının adına tekrar açarlar. 213 3 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    9 değil isterseniz 90 a çıkarın yinede o yavrucaklarin yeri dolmayacak vicdanları sizlatacak 188 2 Yanıtla
  • Okan Durmuş:
    özel hastanelerin hepssini devlete bağlayın. sağlığın pazarlığı olmaz! 179 1 Yanıtla
  • Behzat:
    ulan Yahudiler. 128 9 Yanıtla
  • Cüneyt Bsğdat:
    Bunlar kamu hastanesi olarak el konulmalıdır.Devlet hastanesi olmalıdır.Birkere de milletin hayrına çevirin işi.Mesela şehit ve gazi yakınlarına tahsis edin 122 2 Yanıtla
  • Yılmaz Uysaloğlu:
    Vicdansızlar utanmazlar …… lar en ağır ceza verilmesi lazım 87 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Ha böyle caydırıcı ceza ozaman hastaneler kimin çalışacağına iyi baksınlar O görevlilerinde diplomarı iptal olsun Yok böyle örgütler bitmez 77 0 Yanıtla
  • Yağız Yıldırım:
    Neyi bekliyorsun diğerlerini kapatmak için yemiyor mu kapatmaya eski bakanın bile hastanesi var yazıklar olsun ülke olarak ne hale geldik adalet yok 66 5 Yanıtla
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