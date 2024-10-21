Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Ambulansta Ruhsat İptali

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 3 hastane bünyesindeki ambulansların ruhsatını iptal etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Güney Hastanesi'ndeki ambulansların sağlık hizmetlerindeki ruhsatlarının iptal edilmesi için harekete geçti.

Müdürlük, bu hastaneler bünyesindeki ambulansların ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.