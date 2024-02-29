Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz\'ın bıçaklı saldırıya ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin Serhat Koçu'nun, 'kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koçu ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Koçu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

29.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:16
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin Serhat Koçu'nun, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koçu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Koçu, önceki celselerdeki savunmalarını tekrarladığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin ailesinin İstanbul'da yaşadığını, çocuklarını göremediğini öne sürerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Koçu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık 2022'de, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Boğazını sıktığı Yılmaz'ı 4 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Serhat Koçu, Bolu'da yakalandıktan sonra getirildiği Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle öfke ve kin beslediği Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket ettiği" belirtilen sanık hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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