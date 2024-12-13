Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, İnşaatı Devam Eden Üç Projeyi Yerinde İnceledi

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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ağustos ayında temellerini atılan ilkokul, kütüphane ve kültür kompleksi projelerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özyiğit, "Söz verdiğimiz gibi üç projemizi de kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayırsever iş insanlarının desteğiyle ağustos ayında temelleri atılan Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu, Yenişehir Belediyesi Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi ile Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Projelerin inşaat alanını gezen Başkan Özyiğit, ilk olarak Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun inşaatını inceledi. Başkan Özyiğit, ilkokulun 16 derslikten oluşacağını ve 320 öğrenci kapasiteli olduğunu söyledi. Okulda toplamda 165 kişilik bir konferans salonu da yapılacağını sözlerine ekleyen Özyiğit, kütüphane ve sosyal alanlarla donatılan okulun aynı zamanda "yeşil bina" özellikleri taşıdığını belirtti. Özyiğit, okulun Yenişehir Belediyesi'nin eğitime verdiği önemin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ağustos ayında temelini attığımız Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulumuzun geldiği aşamayı kontrol ediyoruz, çalışmalar hızla devam ediyor. Burada Türkiye'nin en güzel okulu yapılıyor. 16 derslikli, her bir derslik 40 metrekare ve toplam 320 öğrenci kapasiteli, 165 kişilik konferans salonundan, kütüphanesine ve diğer sosyal alanlarına kadar her şey düşünüldü. Yeni eğitim ve öğretim yılında hizmet verecek. Şu anda gördüğünüz gibi, daha 3-3,5 aylık bir süreç geçti. Yarın son tablamız atılıyor. Ondan sonra ince işler gerçekleşecek. Çok erken de bitecek gibi gözüküyor. Okulun bir özelliği de yeşil bina olması. Yenişehir Belediyemizin eğitim alanındaki anlayışı belli. Göreve ilk geldiğimiz dönemde erken çocukluk eğitimine vurgu yaptık. 0-3 yaş arası çocukları olan anne ve babalara eğitim veriyoruz, beceri temelli eğitim merkezlerimizi kurduk. Burada geldiğimiz nokta çok kıymetli. Bizi son derece mutlu eden sonuçlarımız var. Tabii, bu sonuçları ilkokul aşamasında da görmek istiyoruz. ve kentimize değer katan böyle güzel bir eseri Levent Bey, kıymetli babaları Bülent Celal Oktay adına kentimize hediye ediyor. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel eser Yenişehir'imize ve Mersin'imize hayırlı olsun."

Başkan Özyiğit, inşaatı devam eden Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri için "Bu eser, kültür ve sanatın başkenti Yenişehir'e değer katacak" ifadelerini kullandı. Kütüphanenin 100 kişi kapasiteli olacağını belirten Başkan Özyiğit, burada bir oyuncak müzesinin de yer alacağını söyledi. Özyiğit, vatandaşlara çağrıda bulunarak çocukluk dönemlerinden kalan, sergilenmeye uygun oyuncakları bağışlamalarını istedi.

Kütüphanede ders çalışan öğrencilere ve ziyaretçilere çay ve çorba gibi ikramların ücretsiz olarak sunulacağını da söyleyen Başkan Özyiğit, şöyle devam etti:

"Burası kültür ve sanatın başkenti olan Yenişehir'imize bir artı daha ekleyecek, değer katacak kültür alanında bizi geliştirecek bir eser oluyor. ve burada çocuk kütüphanemizin yanında, özel kitapların yer aldığı özel bir bölüm olacak. Onun dışında 100 kişi kapasiteli bir kütüphaneden söz ediyoruz. Ayrıca burada bir sürprizimiz daha var. Bir oyuncak müzemiz burada gerçekleşecek. Şimdi burada vatandaşlarımıza hemen çağrıda bulunabiliriz. Onların çocukluğundan kalan orijinal ve sergilenmesine uygun buldukları eserleri bağışlayacakları bir çalışma başlatacağız. Lütfen o oyuncaklara iyi bakın. Onları müzede sergileyeceğiz. Tabii ki kentimizde çok özel kütüphaneler var. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu kütüphanelerden faydalanacak. Oralarda bilgiye ulaşıyorlar, ders çalışıyorlar, tezlerini yazıyorlar. Bu da onun üzerine eklenecek olan çok özel bir yer oluyor. Bu kütüphanenin bir özelliği var: Burası çayın, suyun ve çorbanın 25 yıl boyunca ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırılacağı bir yer. Yani kütüphaneye gelip ders çalışan çocuğumuz, kitabını okuyan sakinimiz orada çayını ücretsiz olarak içebilecek. Ondan sonra çorbasını ücretsiz olarak belli saatlerde içebilecek. Değerli iş insanı Mehmet Kürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yenişehir'imize, Mersin'imize hayırlı olsun."

İnşaatı süren Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi, taziye evi ve kütüphaneyi bir araya getirerek, Eğriçam, Akkent ve Batıkent mahallelerine hizmet verecek. Başkan Özyiğit, bu tür tesislerin dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar için fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi'mizdeyiz. Burası taziye evi ve kütüphaneden oluşacak. Sadece Eğriçam'a değil, Akkent ve Batıkent mahallelerine de hizmet verebilecek bir lokasyonda. Yenişehir'de her iki mahalleden birine veya her mahalleye böyle kompleksler kazandırmayı amaçlıyoruz. Daha önce Menteş Mahallemizde, Kerimoğlu Kültür Kompleksimizi inşa ederek, hizmete açmıştık. Komplekslerimiz taziyeevinin dışında bir de kütüphane içeriyor. Çocuklarımızın okuluna hazırlanması, dersini çalışması için uygun ortamlar bulması çok zor. Gelir seviyesi düşük ailelerimizin çocuklarının o fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak maksadıyla böyle kütüphaneleri mahallelerimizde yapıyoruz ki çocuklar gelsin, burada rahatlıkla çalışabilsin. Bir danışmanı olsun ve internet altyapısıyla bilgisayarlarıyla bilgiye neredeyse anında ulaşsın istiyoruz. Dolayısıyla önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Daha önce kurmuş olduğumuz Yenişehir Belediyesi Kerimoğlu Kültür Kompleksimizde bunu test ettik ve gördük ki burada çocuklarımız azmederse, tıp fakültesini kazanabiliyor. Bu hizmetin bütün mahallelerimizde devam etmesi için bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Bir kentin gelişimi topyekun olur. Dolayısıyla, sadece bir bölgenin çok iyi olması bize yetmez. Biz istiyoruz ki bütün kentte bir refah, kalkınma ve yaşam olsun. Bunun için mücadele ediyoruz. ve en çok da hizmet vermemiz gereken yerler dezavantajlı mahalleler, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı yerler. Bu nedenle, bu bölgelerdeki hizmetleri artırarak yapmaya devam edeceğiz. Bu kompleksin yapımında bizlere destek veren iş insanı Zeynel Aydemir ve ailesine teşekkür ediyorum."