Yenişehir Belediyesi'nden Çevresel Sürdürülebilirlik Protokolü

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şubesi arasında çevresel sürdürülebilirlik alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve TMMOB ÇMO Mersin Şubesi, bilimsel ve teknik projelerde ortaklık kurulması, akademik destek sağlanması, mesleki tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmesi ile kültürel ve teknik etkinliklerin gerçekleştirilmesi konularında koordinasyon içinde çalışacak.

Protokol; sıfır atık, akıllı şehirler, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum gibi konularda yapılacak planlama, eğitim, bilimsel çalışmalar ile sanat ve kültürel etkinliklerde iş birliğini sağlayacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yönetim anlayışlarını oluşturan altı temel ilkeden "Ekoloji" ilkesi kapsamında yaptıkları örnek projeleri devam ettireceklerini söyledi. Çevre mühendislerinin Yenişehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Özyiğit, sürdürülebilirlik için ortak sorumluluğa dikkati çekti.

" Toroslar'ın yeşili ile Akdeniz'in mavisini birleştirmek için elimizden geleni yapacağız"

2025 yılını "Yeşil Yenişehir Yılı" ilan ettiklerini ve bu kapsamında kent genelinde kurum, kuruluşlar, STK'lar ve vatandaşlarla iş birliği yaparak, yeşillendirme çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Özyiğit, topyekün mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Başkan Özyiğit, "Yaşam alanımız için hepimizin el ele vermesi gerekiyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar örnek olarak gösterildi. Bilimsel temellere dayalı bir yönetim sergileyeceğimizi söylemiştik. Çevre mühendislerinin de arkamızda olması, bize destek vermesi çok kıymetli" dedi.

Geri dönüşüm konusunda Yenişehir Belediyesinin Akdeniz Bölgesi'nde ilkleri başardığını dile getiren Başkan Abdullah Özyiğit, "Sıfır Atık Şirketi kurduk, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor. Atıklarını toplayıp, ayrıştırarak yerel ekonomiye kazandıran başka bir yerel yönetim yok. Yaptığımız çalışmaların geleceğimiz için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Toroslar'ın yeşili ile Akdeniz'in mavisini birleştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can ise çevre mühendisleri olarak Yenişehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve gurur duyduklarını söyledi. Can, Çevre Mühendisleri Odası ve Yenişehir Belediyesi'nin yapacağı iş birliğinin kent için önemli olacağını söyledi.