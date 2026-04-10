Yenişehir Belediyesi\'ne Rüşvet Operasyonu

MERSİN Cumhuriyet Savcılığı'nın 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet ve 'İrtikap' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Bazı belediye çalışanları gözaltına alındı. Polis ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.