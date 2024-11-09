Yenişehir'de Safran Üretimi Dördüncü Yılına Girdi… Başkan Abdullah Özyiğit: "Türkiye'nin En Çok Safran Üreten İlçelerinden Biri Olabiliriz"

Güncel

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2021 hayata geçirilen "Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üretilen safranın hasadı bu yıl da devam etti. Safran hasadının ardından düzenlenen pilav etkinliğinde vatandaşlarla buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'de çoğalan safran soğanlarını doğru biçimde kullanmamız halinde Türkiye'nin en çok safran üreten ilçelerinden biri olabiliriz" dedi.

Yenişehir'de yüksek katma değerli ürünler elde etmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi dördüncü yılına girdi. Değirmençay Mahallesi'nde yapılan safran hasadına Başkan Özyiğit'in yanı sıra TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, Değirmençay Mahalle Muhtarı Rıdvan Işık, belediye meclis üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Hasadın ardından Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi.

Yenişehir'de geniş tarımsal araziler bulunmadığını dolayısıyla dar alanda yüksek verim elde edilebilecek ürünlerin yetiştirilmesi için bir çaba içerisinde olduklarını belirten Özyiğit, safran üretiminin de buna örnek olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyük safran üretiminin yapıldığı ilçelerden biri olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Bu projeyi dört yıl önce başlattık. İyi sonuçlar aldık, bunun da bizi yeni adımlara doğru taşıyacağını biliyoruz. Gerekliliklerini yerine getireceğiz. Yenişehir'in diğer ilçelere göre geniş tarım arazileri yok ama verimli topraklardayız. Kısıtlı alanlarda daha yüksek verim elde edeceğimiz ürünler ekmeliyiz. Gün geliyor narenciye üreticileri ürünlerinden gelir elde edemiyor. Bahçesini sökme noktasına gelen üreticilerimiz oluyor. Bu konuda yöneticiler olarak ön açıcı olmak gibi bir görevimiz var. Bu kıymetli projede bunun bir örneği. Safranbolu'da yıllık safran rekoltesi 30-35 kilogram civarında. Yenişehir'de çoğalan safran soğanlarını doğru biçimde kullanmamız halinde Türkiye'nin en çok safran üreten ilçelerinden biri olabiliriz."

Arı Merası oluşturduklarını ve tıbbı aromatik bitkiler üzerine çalışmalar da yapacaklarını sözlerine ekleyen Özyiğit, "Kurduğumuz Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla Değirmençay'da 600 dönümlük Arı Merası çalışmalarımızı tamamladık. 600 arı kovanı alanı oluşturduk. Yılın 11 ayında çiçek açacak bitkiler ektik, arıların beslendiği bir alan olacak. Ayrıca aynı bölgede kooperatiflerimiz kanalıyla tıbbi aromatik bitkiler üretmek için çalışmalarımız da var" diye konuştu.

2025 yılını "Yeşil Yenişehir Yılı" ilan ettiklerini ve bu kapsamda yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özyiğit, yapay zekayı kullandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2025 yılı Yenişehir için çok önemli bir yıl olacak"

"Doğayı ve çevreyi korumamız lazım. Suya çok önem vermemiz gerekiyor. 2050 yılı sıfır emisyon eylem planını hazırlayan Türkiye'nin ilk ilçe belediyesi olduk. Yenişehir'in dijital ikizini çıkardık. Yapay zeka destekli çalışmalar yapıyoruz. Bunu yapan Türkiye'nin ilk belediyesiyiz. Hangi ağacın hangi bölgede daha faydalı olacağı ile ilgili ölçüm yapıyoruz. Öksüz Deresi kenarındaki alanda temizlik ve ağaç dikimi yapıyoruz. Buraya dikeceğimiz ağaçları seçerken, yapay zeka ile ölçüm yaptık. Harnup ağacının en uygun tür olduğunu gördük. ve oraya harnup ağaçları ekeceğiz. Stratejik planımızı hazırlarken 2025 yılını Yeşil Yenişehir Yılı ilan ettik. Yeşil Toroslar ile mavi Akdeniz'i birleştirerek, neyi nasıl yapacağımızı planlıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. İş birliği yapacağımız kurumlar var. Daha yeşili, daha yaşanabilir bir Yenişehir'i oluşturmak için hangi eylemi yapacağımızı planlıyoruz. 2025 yılı Yenişehir için çok önemli bir yıl olacak. Çevremize, doğaya, iklime özen göstermeliyiz. Üretmeye devam edeceğiz. Solucan gübresi üretiyoruz. Kırsal mahallelerimize dağıtıyoruz. Üretimi canlandırmamız lazım ama bunu yaparken, kimyasaldan uzaklaşıp, çevreci yöntemler geliştirmemiz de gerekiyor."

Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu da projenin öneminden söz ederek, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yenişehir Belediyesi'nin desteklerini anlatan Değirmençay Mahalle Muhtarı Rıdvan Işık, şöyle konuştu:

"Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Abdullah Özyiğit'e mahallem adına teşekkür ediyorum. Fen işleri, park bahçeler ve temizlik konusunda daima yanımızdalar. Ama sosyal belediyecilik anlamında sonsuz hizmet anlayışıyla bize yaklaşan bir belediyemiz var. Tarımsal anlamda meyve sineği, solucan gübresi, üreticilerimizin bilgilendirilmesi, safran ve arı merası projeleriyle üreticilere destek veriliyor. Her mahalleye olduğu gibi bize 300 tonluk su arasözü tesis edildi. İhtiyaç anında hepimiz kullanabiliyoruz. Bu hizmetler bizim için çok kıymetli."

Safran üreticisi Ahmet Ata ise "Sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, bizlere gönülden destek verdik. Her yıl Başkanımız da hasada katılıyor. Bizler deneyim kazanıyoruz. Bizim hedefimiz 1 ton safran soğanı elde etmek. Ektiğimiz safranlar her yıl soğan veriyor. Bugün bir ton soğanın piyasa değeri bir milyon TL. Sosyal belediyeciliği en iyi uygulayan bir belediye başkanına sahibiz. Başkanımızın destekleriyle daha da iyi olacak. Tecrübelerimizi diğer vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.