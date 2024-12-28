Yerebakan'dan Suriye Video Rehberi - Son Dakika
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Yerebakan'dan Suriye Video Rehberi

Halit Yerebakan, Suriye'nin tarihi trajedisini anlattığı video ile geçmişi hatırlatmayı amaçlıyor.

28.12.2024 23:16
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AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, " Suriye'de yaşanan bu trajedi, bizim coğrafyamızın ve insanlığımızın ortak hafızasında derin izler bıraktı. 'Suriye'nin Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı bu video ile tarihe tanıklık eden bir rehber sunmak istedim." ifadelerini kullandı.

Yerebakan, sosyal medya hesabından Suriye ile ilgili yaptığı videolu paylaşımda, insanlık tarihini değiştiren anların hep cesaret ve iradeyle yazıldığını belirtti.

Bugün komşu Suriye'nin karanlık bir dönemi geride bırakma çabalarına şahitlik edildiğine dikkati çeken Yerebakan, "13 yıl süren acı dolu bir iç savaş, halkın direnişi ve sonunda 61 yıllık Baas, 54 yıllık Esad rejiminin çöküşü... Suriye'nin bu dramatik hikayesi, hepimiz için unutulmaması gereken bir insanlık dersidir." açıklamasını yaptı.

"Suriye'de yaşanan bu trajedi, bizim coğrafyamızın ve insanlığımızın ortak hafızasında derin izler bıraktı." ifadesini kullanan Yerebakan, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler sizler, bu süreçlerin başlangıcını henüz çok erken yaşlardayken deneyimlediniz. Ancak bugünü anlamak, yarına daha isabetli bakabilmek için geçmişi doğru okumak zorundayız. İşte bu yüzden sizler için, 'Suriye'nin Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı bu video ile tarihe tanıklık eden bir rehber sunmak istedim. Tüm kariyerimi bir kalp cerrahı olarak insan hayatını korumak ve yaşatma mücadelesi üzerine inşa ettim. Bugün ise milletvekili olarak bir adım öteye geçerek, insanlığı savunma mücadelesi vermeye ve bu uğurda sesini yükseltenlerden biri olmaya gayret ediyorum."

Hazırladığı videoda Esed rejiminin yükselişi ve çöküşü, halkın çektiği acılar ve Türkiye'nin tarihi rolünü özet olarak ele aldığını açıklayan Yerebakan, "Amacım, yalnızca bilgi vermek değil, sizlere tarihe dönüp bakma bilinci kazandırmak ve adaletin, barışın yanında durmanın ne denli önemli olduğunu hatırlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerebakan, açıklamasının sonunda görüntülerden dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerebakan'dan Suriye Video Rehberi - Son Dakika

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