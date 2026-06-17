Yerel Kalkınma Hamlesi: 303 projeye 185 milyar TL destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' 2025 yılı çağrısı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, topyekun kalkınma vizyonuyla şehirlerde yatırımı, üretimi ve istihdamı büyüttüklerini bildirerek, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 yılı çağrısı sonuçları belli oldu. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine 303 yatırım projesini destekliyoruz. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirecek ve 22 bini aşkın yeni istihdamın önünü açacak 185 milyar TL'lik yatırım şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2026 yılı çağrısı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme sürecinin de hızla tamamlanacağını belirten Bakan Kacır, sonuçların yakında açıklanacağını ifade ederek şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkemizin dört bir yanında yatırımları hızlandırmaya, şehirlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."

Detaylı bilgi ve ayrıntılara; 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr/announcement-documents/2025-ykh-sonuclari.pdf' linkinden ulaşılabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 303 PROJE DESTEKLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na ilişkin konuşmasında, "Bir diğer haberimiz bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız 'Yerel Kalkınma Hamlesi' programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyellerini hareket geçireceğiz. Aynı programın geçen ay sona eren 2'nci çağrısına yapılan toplam 1156 başvuruyu ülkemizdeki yatırım iştahının bir işareti olarak görüyoruz. Toplam 453 milyar liralık asgari yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerini en kısa sürede bitirip sonuçlarını paylaşacağız" ifadelerine yer vermişti.