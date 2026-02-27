Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi

Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
27.02.2026 16:06
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü üzerinden hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz hakkında iddianame tamamlandı. Partisinden de ihraç edilen Korkmaz'ın iki ayrı suçtan toplam 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan M.E.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık hakkında iki ayrı suçtan hapis cezası talep edildi.

Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, M.E.K.'nin sosyal medya hesabından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" içerikli paylaşım yaptığı ve ayrıca hakaret suçunu işlediği ileri sürüldü.

"HESABIM ÇALINDI" SAVUNMASI

Şüpheli M.E.K., emniyette verdiği ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının çalındığını, paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia etti.

Ancak dosyaya giren bilirkişi ve teknik inceleme raporlarında, paylaşımın yapıldığı tarihte hesaba sanığın kendi cihazı üzerinden giriş yapıldığı tespitine yer verildi. İddianamede, hesabın çalındığı yönündeki beyanın "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

İKİ AYRI SUÇTAN HAPİS İSTEMİ

Savcılık, tutuklu şüpheli hakkında, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, hakaret suçundan ise 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İLK VUKUATI DA DEĞİLMİŞ

İddianamede ayrıca M.E.K.'nin daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı belirtildi.

Bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildiği ve kararın 22 Eylül 2023'te kesinleştiği ifade edildi.

Savcılık, denetim süresi içinde yeni bir suç işlendiği gerekçesiyle HAGB kararının kaldırılması için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasını talep etti.

Şüpheli M.E.K., 8 Şubat'ta Erzurum'da yakalanmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi

BAŞKAN GÜNEŞ AK PARTİ GRUP TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmıştı.Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Mihalgazi Belediye başkanımız Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetliyorum. Zeynep başkanımız Anadolu kadınının asaletini gösteriyor. Millete tepeden bakanlara mücadelemiz sürecek. Baskılara göz yummayacağız" demişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Mihalgazi, Eskişehir, Güncel, Medya, Güneş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Daha neler göreceğiz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
