Yerlikaya: Deprem İhbarları Değerlendiriliyor - Son Dakika
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Yerlikaya: Deprem İhbarları Değerlendiriliyor

Yerlikaya: Deprem İhbarları Değerlendiriliyor

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem sonrası AFAD saha taramalarına başladı. Olumsuz durum yok.

15.11.2024 12:06
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BAKAN YERLİKAYA: İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: DHA

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