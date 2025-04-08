Yeryüzü Doktorları'nın Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeryüzü Doktorları'nın Ramazan Yardımı

Yeryüzü Doktorları Derneği, 52 ülkede 150 binden fazla insana gıda yardımı ulaştırdı.

08.04.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazanda 52 ülkeye yaptığı gıda yardımıyla 150 binden fazla insana ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, Afganistan, Yemen, Filistin, Somali ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 52 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 9 bine yakın ramazan kumanyası dağıttı.

Dernek, hem kumanya desteği hem de kurduğu iftar sofraları vesilesiyle ramazanın bereketini dünyanın dört bir yanındaki 100 bin kişiyle yaşadı.

Gazze'deki Şifa, Endonezya ve Al Ahli hastanelerinde sağlık hizmetlerine devam eden dernek, Gazze'nin kuzeyinde kurduğu mobil sağlık noktasında da yaralılara acil yardım hizmeti veriyor.

Derneğin, Gazze'de ramazan boyunca 40 binden fazla kişiye iftar desteği sağlayan aşevi ise arife günü iftar hazırlığı sırasında bombalanmış, aşevi saldırı sonrası kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Güncel, Sağlık, Yaşam, Mobil, Gazze, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları'nın Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:31 CHP’den istifa eden belediye başkanından AK Parti’ye geçecek iddiasına yanıt CHP'den istifa eden belediye başkanından AK Parti'ye geçecek iddiasına yanıt
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:46 Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
20:33 Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
20:24 Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
20:18 Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
20:01 Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 15:32:34. #7.13#
SON DAKİKA: Yeryüzü Doktorları'nın Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement