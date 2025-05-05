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Yeşil Mercek Projesi Başladı

Yeşil Mercek Projesi Başladı

AA'nın koordine ettiği Yeşil Mercek projesi, medya çalışanlarına iklim eğitimi sunacak.

05.05.2025 13:19
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Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan Yeşil Mercek, (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla düzenlenen programın açılışı ve eğitimlerin ilki AAtölye'de yapıldı.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "GreenLens" projesinin ilk adımını attıklarını söyledi.

Türkiye, Fransa, Makedonya ve Romanya'dan katılımcılarla çağın en güncel meselelerinden biri olan iklim konusunu detaylıca ele almayı planladıklarını belirten Öztürk, "Dünyanın dört bir yanında artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları, daha sık yaşanan afetler bizlere bu meselenin artık ertelenemeyecek kadar önemli bir noktada olduğunu gösteriyor. İşte tam da bu nedenle medya mensuplarının bu küresel krizi doğru, etkili ve bilimsel bir temelde kamuoyuna aktarması her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor." dedi.

İklim krizinin sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve insani bir kriz olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, projeyle katılımcıların bu konuda yetkinlik kazanması, doğru veriye ulaşması, etik habercilik yapma ve dijital platformlarda etkili içerik üretmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bu hedef doğrultusunda teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalarla da zengin bir eğitim programı sunulacağını aktaran Öztürk, projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürk, AA'nın 2022'de Türkiye'de ilk kez Çevre Haberleri Editörlüğüne bağlı AA Çevre Hattı'nı hayata geçirdiğini hatırlatarak, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli de projenin ortaklarına teşekkür ederek, başarılı ve verimli bir programın olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından program, AA Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş'un çevre ve iklim değişikliği konulu dersleriyle devam etti.

Çeşitli ülkelerden öğrencilerin ve basın mensuplarının katıldığı proje kapsamındaki eğitimlerin ilki 9 Mayıs'ta tamamlanacak, eğitim programları 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Makedonya, Romanya, Türkiye, Fransa, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, Medya, Son Dakika

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