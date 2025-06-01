Yeşilay Bisiklet Turu\'nda Pedal Çevirenler Sağlıklı Yaşam İçin Buluştu

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına katılan binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Tüm illerde düzenlenen turun İstanbul'daki bölümüne katılan amatör ve profesyonel sporcular, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'ndan başladıkları turda, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe rotasını izledi.

Sepetçiler Kasrı'nda tamamlanan turun ardından düzenlenen törende yapılan çekilişte toplam 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen turun Yeşilayın marka faaliyetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bisikletin sağlıklı yaşam için önemine işaret eden Dinç, "Pedallı yaşam, bizi sağlıklı yaşama noktasında çok cesaretlendirecek ve güçlendirecek. O yüzden biz yıl boyunca İstanbul'da, 1 hafta tarihi Yarımada'da, 1 hafta Bostancı'da düzenli bisiklet turu yapıyoruz. Senede bir defa bütün Türkiye'de, 81 ilimizde aynı gün geleneksel bisiklet turnuvamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün de Türkiye çapında 81 ilimizde on binlerce bisikletlimizle beraber İstanbul'da da turlar yapacağız. Sağlıklı yaşamın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş olacağız." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün toplumun kötü alışkanlıklardan kurtulmasıyla ilgili çok önemli bir etkinlik yapıldığını dile getirdi.

Müftüoğlu, halkın sağlıklı olması, kötü alışkanlıklarından kurtulması, hareketli yaşama yönlendirilmesi ve alkol, uyuşturucu ile kumar gibi kötü alışkanlıklardan korunması adına bu etkinliğin farkındalık oluşturacağını anlattı.

Bisan Kurumsal İletişim Koordinatörü Dilfuruz Ceviz, Yeşilayla birlikte sağlıklı yaşamı desteklemek için etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ceviz, sağlıklı yaşamı desteklemek ve daha sürdürülebilir bir dünya olabilmesi için kendilerinin de pedal çevirdiğini kaydetti.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise Yeşilayın 15 günde bir yaptığı bisiklet turlarına da destek verdiklerini ifade etti. Bu kurumun 100 yılı aşkın bir süredir bağımlılıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Özdemir, "Son dönemde bağımlılık çeşitleri de artmaya başladı. Gençliğimizi bu bağımlılıktan uzak tutabilmek için en güzel yol bunun gibi sportif etkinliklere destek olmaktır." diye konuştu.

Tura Filistin bayrağıyla katılan Ferdinaz Koyuncu da her sene tura iştirak etmeye çalıştığını söyledi.

Yeşilayın bağımlıklarla ilgili mücadelesini çok önemli bulduğunu vurgulayan Koyuncu, "Günümüzde insanların bağımlılıklardan uzaklaşabilmesi için alternatif yollar aranıyor. Bisiklet insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor. Herkes birbiriyle tanışıyor, görüşüyor. Güzel muhabbetler oluşuyor." ifadelerini kullandı.