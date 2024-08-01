Yeşilay, Isparta'da Bağımlı Olma Gönüllü Ol Kampı düzenledi - Son Dakika
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Yeşilay, Isparta'da Bağımlı Olma Gönüllü Ol Kampı düzenledi

Yeşilay, 'Bağımlılıkla Mücadelede Genç Gönüllülerin Rolü' projesi kapsamında Isparta'da 'Bağımlı Olma Gönüllü Ol Kampı' düzenledi. Kampta gençlere bağımlılıklarla mücadelede yol gösterici eğitimler verildi ve farkındalık eğitimleri ile sosyo-kültürel ve sportif etkinliklere yer verildi. Proje, İstanbul'da gerçekleşecek 'Bağımlı Olma Gönüllü Ol Forumu' ile devam edecek.

01.08.2024 13:21
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Yeşilay, "Bağımlılıkla Mücadelede Genç Gönüllülerin Rolü" projesi kapsamında Isparta'da "Bağımlı Olma Gönüllü Ol Kampı" düzenledi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, kuruluş, sağlıklı bir toplum ve bağımsız bir gelecek için Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı, Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim (YYBE) Programı gibi bilimsel temelli projelerle her yıl 10 milyonu aşkın çocuk ve genç ile 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaşıyor.

"Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı" kapsamında uyguladığı "Bağımlılıkla Mücadelede Genç Gönüllülerin Rolü" projesi ile gençleri bağımlılıklara karşı önleyici çalışmalara dahil etmeyi hedefleyen Yeşilay, gençlerin bağımlılıklarla mücadelede farklı ve yeni yöntemler öğrenebilmelerini sağlayacak.

Yeşilay tarafından Isparta Belediyesi ile Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığında, Proje Türkiye Ulusal Ajansı'nın fon desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında mayıs ayında Ağrı'da Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimi düzenlendi.

Projenin ikinci faaliyeti olan "Bağımlı Olma Gönüllü Ol Kampı" ise 25-30 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirildi. 18-29 yaş arasındaki 30 gencin katıldığı kampta 5 gün boyunca farkındalık eğitimleri ile sosyo-kültürel ve sportif etkinliklere yer verildi.

Proje, İstanbul'da 30 katılımcıyla gerçekleşecek "Bağımlı Olma Gönüllü Ol Forumu" ile devam edecek. Forumda gençler farklı bağımlılık türlerinde önleme ve müdahale çalışmalarında gönüllüğün rolü gibi başlıkları, yuvarlak masa toplantılarında tartışacaklar ve konuyla ilgili politika notu oluşturacaklar.

"Bağımlılıklara karşı yılmadan mücadele etmeliyiz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelede önceliklerinin önleme faaliyetleri olduğunu belirtti.

Kampta gençlere bağımlılıklarla mücadelede yol gösterici eğitimler verdiklerini aktaran Dinç, gençleri bağımlılıklardan uzak tutarken aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bir yaşam kültürü yerleştirmeye de çalıştıklarını ifade etti.

"Bağımlı Olma Gönüllü Ol" kampının gençlere yaşam becerileri kazandırmak, vakitlerini keyifli ve verimli değerlendirmeleri için imkanlar sunmak ve bağımlılıkla mücadelede gönüllülüğün rolünü aktarmak açısından fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımlılık endüstrisi her eve giriyor, gençlerimizin hayatları üzerinden kar kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Biz de her eve girmeli, onlardan daha enerjik olmalı, bağımlılıklara karşı yılmadan mücadele etmeliyiz. Mücadelemizin en büyük destekçileri ise gençlerimiz. Bu kampımızda da gençlerimizle bir araya geldik ve verimli etkinlikler gerçekleştirdik. Bağımlılıklara karşı Yeşilay olarak 104 yıldır bu sorumluluk ve bilinçle hareket ediyoruz."

Kaynak: AA

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