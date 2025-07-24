Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

24.07.2025 22:46
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9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda 53 ülkeden katılımcılara ödüller verildi.

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve bu yıl 9. kez düzenlenen "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu sene 53 ülkeden 649 karikatüristin katıldığı yarışmanın Yeşilayın Sepetçiler Kasrı'ndaki merkezinde gerçekleştirilen ödül töreni, Yeşilayın geçmişten bugüne bağımlılıklarla mücadelesini anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, açılışta yaptığı konuşmada, bağımlılığın bir insanın ve bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde hiçbir insanımıza bağımlılık denilen zorluğu, sıkıntıyı yakıştıramıyoruz. Hiçbir insanımıza kıyamıyoruz, bağımlılığa bulaşsınlar istemiyoruz. O yüzden de elimizden gelen her imkanı, her fırsatı, her yolu, her dili kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

"Ne kadar bağımsızlık kültürünü oluşturursak o kadar iyi"

Bağımsızlığın ne kadar güzel olduğunu mümkün olan her imkanla anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Dinç, "Bağımlılığın ne kadar zor, yıkıcı, zararlı olduğunu da her türlü yolla insanımıza benimsetmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Dinç, bağımlılık neticesinde yuvaların yıkıldığını, işlerin bozulduğunu, ilişkilerin zarar gördüğünü ve pek çok insanın kaybedildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bütün yönetim kurulu üyelerimiz, profesyonel çalışanlarımız, gönüllü şube başkanlarımız, genç Yeşilay kulüplerimiz, Yeşilay danışmanlık merkezleri çalışanlarımız, 140 binin üzerindeki gönüllülerimiz, bilim kurulu üyelerimiz güçlü bir şekilde insanımızın, insanlığın bağımsızlığı için mücadele ediyoruz."

Yarışma jürisinin çok sayıda eseri değerlendirerek ödül alan eserleri seçtiklerini ve bu kadar büyük ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Mehmet Dinç, "İnancımız o yönde ki hep beraber güçlerimizi, imkanlarımızı birleştirerek ülkemizden ve dünyadan bağımlılık problemini sökeceğiz, atacağız. Ne kadar çok insanımızı kurtarırsak o kadar iyi. Ne kadar bağımsızlık kültürünü oluşturursak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bağımsız gelecekte, insanımızın ve insanlığın bağımsız olduğu yakın bir gelecekte görüşmek dileğiyle." diye konuştu.

"Bağımlılıklarla mücadelenin temelinde önleyici çalışmalar yer alıyor"

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıklar alanında mücadele veren en eski ve en yetkin kurum olduğunu ve bu ünvanı uluslararası düzeyde de taşıdığını kaydetti.

Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden örnek sivil toplum kuruluşları arasında olduklarını ifade eden Çelikcan "Yeşilayın önemli görevi bağımlılıklarla mücadele etmek ve bu konuda yaygın bir farkındalık oluşturmak. Çünkü bağımlılıklarla mücadelenin temelinde önleyici çalışmalar yer alıyor. Önce toplumdaki bilgi, farkındalık düzeyini yükseltmek ve böylelikle bağımlılık riskini en aza indirmek gibi bir görevimiz var." dedi.

Yeşilayın pek çok çalışma yürüttüğüne, bunlardan birinin de 9. kez düzenlenen karikatür yarışması olduğuna işaret eden Çelikcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda karikatürist, bağımlılıklarla ilgili çok çarpıcı, çok yaratıcı bakış açılarıyla eserler gönderdiler. Biz de hakikaten dereceye girenleri belirlemekte jüri olarak zorlandık. Her yıl bu zorluğu yaşadık, her yıl karikatüristler belirlediğimiz tema çerçevesinde bağımlılık türlerine, bağımlılığın çeşitli veçhelerine mizahi bir gözle, çizgileriyle bakarak çok güçlü mesajlar verdiler. Bu eserleri Türkiye Yeşilay Cemiyeti çok yaygın bir şekilde kullandı ve farkındalığı yükseltme hedeflerimize çok büyük katkı sağladı."

Peyami Çelikcan, yarışmanın 10. yılında çok daha geniş kapsamlı, farklı boyutları olan bir yarışma düzenlemeyi planladıklarını aktararak, "Bu yarışmayla bir yandan karikatür sanatçılarının gündemine de bağımlılık sorununu dahil etmiş olduk. Bir yerde karikatür sanatçıları, yeteneklerinin zekatlarını da bağımlılık alanındaki karikatürlerle verdiler. Toplumun farkındalığını arttırma konusunda çok büyük katkı sağladılar." şeklinde konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Polonya'nın İstanbul Konsolosu Marek Lipka, Yeşilay Yönetim ve Bilim Kurulu Üyeleri, yazar ve yayıncılar ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, jüri üyeleri tarafından seçilen 11 karikatürist ödüllerine kavuştu.

Yarışmada birincilik ödülünü Fransa'dan Jean-Loic Belom, ikincilik ödülünü Türkiye'den Mümin Bayram, üçüncülük ödülünü ise Polonya'dan Grzegorz Szumowski kazandı.

Başarı ödüllerinin sahiplerinin Muhammet Şengöz, Hasan Ceylan ve Kürşat Zaman'ın olduğu yarışmanın "16 Yaş Altı" kategorisinde Zeynep Irmak Yaman, Defne Yıldız, Umut Poyraz Geyik ve Irmak Oruç ödül kazanan genç yetenekler arasında yer aldı.

Yeşilayın kurucusu adına verilen "Mazhar Osman Ödülü"ne ise bu yıl Türkiye'den Necdet Yılmaz layık görüldü.

Ödül alan yarışmacıların teşekkür konuşmaları yaptığı törende, katılamayan ödüllü yarışmacıların video mesajları gösterildi. Törenin sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yarışma hakkında

Bağımlılıklara karşı sanatın evrensel gücünden yararlanarak toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 2017'den beri düzenlenen yarışmaya bu yıl 53 ülkeden 649 karikatürist toplamda 1165 eserle katıldı.

Yarışmaya katılan karikatüristler, kumar bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkilerini sanatın evrensel diliyle ortaya koyarak, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturulmasına katkıda bulundu.

Yarışma kapsamında birinciye 75 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye 45 bin, Mazhar Osman Ödülü için 75 bin, başarı ödülü olarak 30 bin ve 16 Yaş Altı kategorisi kazananlarının her birine 20 bin lira para ödülü takdim edildi.

Bu yıl, "Bir kişi oynar, herkes kaybeder" temasının ele alındığı yarışma ile kumar bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olduğu, ailenin ve çevrenin bu bağımlılıkla mücadelede kritik rolü bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

istanbul, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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