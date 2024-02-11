Yeşilçam\'ın unutulmaz oyuncusu Vahi Öz\'ün vefatının üzerinden 55 yıl geçti

Yeşilçam'da canlandırdığı "Rüknettin", "Horoz Nuri" ve "Kahveci Hurşit" karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Vahi Öz'ün vefatının üzerinden 55 yıl geçti.
Asıl adı Vahe Özinyan olan ve 3 Kasım 1911'de dünyaya gelen oyuncu, lise yıllarında sanata merak salarak tiyatro oyuncusu oldu.
Sanatçı ilk sahne deneyimini 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde gerçekleştirirken daha sonra Halkevi piyeslerinde oyunculuk yaptı.
İstanbul Şehir Tiyatrosunda 1930'da profesyonel oyunculuğa başlayan Öz, meslektaşı Raşit Rıza Samako ile Türkiye'nin dört bir yanında oyunlar sergiledi.
Ankara Radyosu temsil kolunda görev yapmak üzere 1938'de başkente yerleşen oyuncu, burada her pazartesi yayınlanan "Kimgil Ailesi"nde seslendirdiği "Baba" rolüyle Türkiye çapında tanınmaya başladı.
Usta oyuncu 1945'te döndüğü İstanbul'da, kariyerine Ses Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak devam etti.
İlk filmi "Bir Dağ Masalı" ile sinemaya girdi
Yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın üstlendiği, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan 1947 yapımı "Bir Dağ Masalı" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.
Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile 1948'de "Naşit Tiyatrosu"nu kuran Öz, 1960'lı yıllarda "Horoz Nuri" tiplemesiyle akıllara kazındı.
Vahi Öz, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yaptı. Sanatçı, 1952'de çekilen "Süt Kuzuları" filminde yönetmen ve oyuncu, "Kan Kardeşler"de ve 1965 yapımı "Hacı Baba" filminde ise yönetmen olarak görev aldı.
Sadri Alışık ile oynadığı filmler akıllarda kaldı
Serengil Plak için 1964'te kaydettiği 45'likte "Bedia" şarkısını yorumlayan sanatçı, aynı plakta Öztürk Serengil ile "Bekarlıktan Kurtulduk" adlı parçayı da seslendirdi.
Öz, 1966'da Küçük Opera Tiyatrosundan ayrıldı ve eşi Jale Öz ile "Vahi Öz Tiyatrosu"nu kurdu.
"Turist Ömer" serileri başta olmak üzere Sadri Alışık ile "Efkarlı Sosyetede", "Paydos" ve "Komşunun Tavuğu" filmlerinde oynayan sanatçı, kariyeri boyunca neredeyse hiç renkli filmde rol almadı.
Sinemanın yanı sıra tiyatroyu da ihmal etmeyen Öz'ün son oyunu, "Bekar Biti" rolünü canlandırdığı "Madam Roza" oldu.
Kol düğmeleri ve makyaj takımı Nejat Uygur'a hediye edildi
Başarılı oyuncu, uzun zaman mücadele ettiği prostat kanserine yenik düşerek 12 Şubat 1969'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Eşi Jale Öz, vefatının ardından usta sanatçının tiyatro amblemli kol düğmeleri ile tiyatroda kullandığı makyaj takımını Nejat Uygur'a hediye etti.
Unutulmaz oyuncunun rol aldığı filmlerden bazıları ise şöyle:
"Kan Kardeşler", "Hacı Baba", "Şaka ile Karışık", "Parmaksız Salih", "Deli", "Gençlik Günahı", "Hülya", "Kanlı Taşlar", "Efelerin Efesi", "Süt Kuzuları", "Köprüaltı Çocukları", "Kadifeden Kesesi", "Çalıkuşu", "Cumbadan Rumbaya", "Ayrı Dünya", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "Gönül Avcısı", "Ayşecik Canımın İçi", "Kader Kapıyı Çaldı", "Keşanlı Ali Destanı", "Turist Ömer", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Sevgili Öğretmenim", "Trafik Belma", "Kara Sevda", "Kanlı Nigar", "Horoz Nuri", "Gurbet Kuşları", "Asfalt Rıza".
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