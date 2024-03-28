Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü, PKK Saldırısına Uğrayan Türk Başkonsolosluğunu Ziyaret Etti

Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ve Emniyet Müdürü Gwendolin von der Osten, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırıya uğrayan Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunu ziyaret etti.
Onay ve von der Osten'in, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına maruz kalan Hannover Başkonsolosluğuna ziyareti sırasında telefonla bağlanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Onay ile bir süre sohbet ederek, durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile görüşen Onay, saldırıdan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Saldırıya ilişkin videoları gördüğümüzde nasıl bir şiddet olduğunu görüyoruz. Kentimizde böyle bir şeyin olması asla kabul edilemez. Böyle şiddet olaylarına kesinlikle tahammülümüz yok." dedi.
Almanya Dışişleri Bakanlığının da saldırıyı kınadığına işaret eden Onay, "(Kınama) Çok doğru ve isabetli oldu. Biz de aynı şekilde bugün ziyaretimizde bunu dile getirmek istedik. Başkonsolosluk ile dayanışma halinde olduğumuzda böyle bir şiddet olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ilettik. Emniyet müdürümüz de güvenlik önlemlerini artıracağını tekrar dile getirdi. O da çok önemli bence ama gerçekten üzücü ve can sıkıcı bir olay. Tekrar Türk toplumuna geçmiş olsun diliyoruz." ifadesini kullandı.
"Faillerin adalete teslim edilmesini istiyoruz"
Büyükelçi Şen de bir an önce saldırıyı yapanların yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istediklerini belirtti.
Terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında binaya verilen zararı yerinde görmek hem de Alman makamlarıyla görüşmek üzere Hannover'e geldiğini ifade eden Şen, "Onların buraya gelmeleri ve burada yerinde tespit yapmaları elbette ki olumlu. Ama olumlu olmayan konu burada binanın önünde 24 saat koruma varken buna rağmen gerekli keşifleri de yaptıkları anlaşılan PKK militanlarının bu saldırıyı yapabilmiş ve binamıza zarar verebilmiş olmaları. Yine bizim için çok olumlu olmayan bir konu şimdiye kadar bu olayın faillerinin yakalanmamış olması. Biz bir an önce saldırıyı yapanların yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.
"30 yıldan daha fazla süredir yasaklı olan PKK terör örgütünün hala Almanya'da hem finansal yardımlar toplayabilmesi hem de gençler arasında propaganda faaliyeti yapıp onları bu şekilde militanlaştırabilmesinin daha büyük bir sorun olduğunu" vurgulayan Şen, "Bu hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez bir durum. Bizim Alman makamlarından beklentimiz PKK ile her alanda mücadele edilmesi. PKK'nın sivil görünümlü buradaki teşkilatlarıyla da dernek görünümlü örgütleriyle de örgüt parçalarıyla da burada mücadele edilmesi." dedi.
Şen, Alman tarafıyla işbirliğine değer ve önem verdiklerini kaydederek, "Bu işbirliğini her alanda daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bugünkü toplantının da bunun için bir başlangıç olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü, PKK Saldırısına Uğrayan Türk Başkonsolosluğunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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