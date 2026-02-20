Yeşilyurt Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni… Bakan Kacır: Malatya'yı Türkiye Yüzyılı'nın Üretim Kalelerinden Biri Haline Getireceğiz

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da "Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. Etap Temel Atma Töreni" kapsamında düzenlenen programa katıldı. Açılışta konuşan Kacır, "Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladığımız Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 347 hektarlık bölümünü sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile hak sahipleri katıldı. Programda Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmaları ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı projelerinin de açılışı yapıldı.

Anahtar teslimi ve kurdele kesimi

Anahtar teslim töreninin ardından Bakan Kacır, Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin ilk etabı, Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı, DAP Doğanadalı Projesi ile Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı eliyle Malatya'ya kazandırılan projelerin açılış kurdelesini kesti.

"Malatya'ya yeni eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip, İslam sancağını Anadolu'da dalgalandıran Battal Gazi'nin şehri, Fırat'ın bereketiyle yoğrulan Malatya'mıza yeni eserler kazandırmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimizde sanayinin çarklarını hızlandıracak, tarımsal üretimi artıracak, sosyoekonomik kalkınmayı ivmelendirecek ve istihdama güçlü katkılar sunacak yatırımların; Malatyalı hemşerilerimize, bölgemize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

347 hektarlık alan sanayicilerin hizmetine sunuldu

Malatya'nın üretim kültürü ve girişimci ruhuna vurgu yapan Bakan Kacır, "Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladığımız Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 347 hektarlık bölümünü sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Malatya'mıza planlı, nitelikli altyapıya sahip, çevre hassasiyetini gözeten ve lojistik imkanlarıyla rekabet gücünü artıran yeni üretim alanları kazandırıyoruz" dedi.

Yeşilyurt sanayi sitesi etapları

714 iş yerinden oluşan Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin 1. etabında hak sahibi esnafa anahtar teslimi yapıldığını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Birazdan birlikte temellerini atacağımız 192 iş yerinden oluşan 2. etabı da inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Malatya'mızda yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracatı büyütmek üzere Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 2. etabında 696 hektarlık altyapı ve arıtma projelerini; toplam 600 iş yerinden oluşacak Yeşilyurt Sanayi Sitemizin 3., 4., 5. ve 6. etaplarını da süratle nihayete erdireceğiz. Böylece Malatya'nın sanayi ufkunu genişletecek, şehrimizi Türkiye Yüzyılı'nın tartışmasız üretim kalelerinden biri haline getireceğiz."

Milli teknoloji atölyesi ve bilim merkezi

Bakan Kacır, iki açılış daha yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi de ülkemizin yarınlarını inşa edecek mucitlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri; tasarım, üretim ve kodlama altyapısına erişebilecekleri; Ar-Ge kültürünü deneyimleyebilecekleri güçlü bir imkan sunacaktır. Birazdan TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilecek Malatya Bilim Merkezi için Büyükşehir Belediyemizle imzaları atacağız."