Yeşilyurt Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni… Bakan Kacır: Malatya'yı Türkiye Yüzyılı'nın Üretim Kalelerinden Biri Haline Getireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni… Bakan Kacır: Malatya'yı Türkiye Yüzyılı'nın Üretim Kalelerinden Biri Haline Getireceğiz

20.02.2026 17:21  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da "Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. Etap Temel Atma Töreni" kapsamında düzenlenen programa katıldı. Açılışta konuşan Kacır, “Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladığımız Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 347 hektarlık bölümünü sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da "Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. Etap Temel Atma Töreni" kapsamında düzenlenen programa katıldı. Açılışta konuşan Kacır, "Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladığımız Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 347 hektarlık bölümünü sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile hak sahipleri katıldı. Programda Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmaları ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı projelerinin de açılışı yapıldı.

Anahtar teslimi ve kurdele kesimi

Anahtar teslim töreninin ardından Bakan Kacır, Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin ilk etabı, Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı, DAP Doğanadalı Projesi ile Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı eliyle Malatya'ya kazandırılan projelerin açılış kurdelesini kesti.

"Malatya'ya yeni eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip, İslam sancağını Anadolu'da dalgalandıran Battal Gazi'nin şehri, Fırat'ın bereketiyle yoğrulan Malatya'mıza yeni eserler kazandırmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimizde sanayinin çarklarını hızlandıracak, tarımsal üretimi artıracak, sosyoekonomik kalkınmayı ivmelendirecek ve istihdama güçlü katkılar sunacak yatırımların; Malatyalı hemşerilerimize, bölgemize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

347 hektarlık alan sanayicilerin hizmetine sunuldu

Malatya'nın üretim kültürü ve girişimci ruhuna vurgu yapan Bakan Kacır, "Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladığımız Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 347 hektarlık bölümünü sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Malatya'mıza planlı, nitelikli altyapıya sahip, çevre hassasiyetini gözeten ve lojistik imkanlarıyla rekabet gücünü artıran yeni üretim alanları kazandırıyoruz" dedi.

Yeşilyurt sanayi sitesi etapları

714 iş yerinden oluşan Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin 1. etabında hak sahibi esnafa anahtar teslimi yapıldığını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Birazdan birlikte temellerini atacağımız 192 iş yerinden oluşan 2. etabı da inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Malatya'mızda yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracatı büyütmek üzere Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 2. etabında 696 hektarlık altyapı ve arıtma projelerini; toplam 600 iş yerinden oluşacak Yeşilyurt Sanayi Sitemizin 3., 4., 5. ve 6. etaplarını da süratle nihayete erdireceğiz. Böylece Malatya'nın sanayi ufkunu genişletecek, şehrimizi Türkiye Yüzyılı'nın tartışmasız üretim kalelerinden biri haline getireceğiz."

Milli teknoloji atölyesi ve bilim merkezi

Bakan Kacır, iki açılış daha yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi de ülkemizin yarınlarını inşa edecek mucitlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri; tasarım, üretim ve kodlama altyapısına erişebilecekleri; Ar-Ge kültürünü deneyimleyebilecekleri güçlü bir imkan sunacaktır. Birazdan TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilecek Malatya Bilim Merkezi için Büyükşehir Belediyemizle imzaları atacağız."

Kaynak: ANKA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı, Malatya Merkez, Yerel Haberler, Teknoloji, Yeşilyurt, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni… Bakan Kacır: Malatya'yı Türkiye Yüzyılı'nın Üretim Kalelerinden Biri Haline Getireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı

19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:41:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni… Bakan Kacır: Malatya'yı Türkiye Yüzyılı'nın Üretim Kalelerinden Biri Haline Getireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.