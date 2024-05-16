Yetim Vakfı, 24 ülkede 400 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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Yetim Vakfı, 24 ülkede 400 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Yetim Vakfı, 24 ülkede 400 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Yetim Vakfı, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Türkiye ve 24 farklı ülkede 400 bin kişiye yardım eli uzatmayı planlıyor. Vakıf, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ederek 'Gülüşüne kurban' sloganıyla hareket ediyor. Savaş, kıtlık ve doğal afet gibi kriz bölgelerini önceliklendirerek Orta Doğu, Afrika, Orta Asya, Güney ve Güney Doğu Asya'da yardım faaliyetlerine devam eden vakıf, Filistin'e yönelik insani yardımlarını da sürdürüyor.

16.05.2024 16:01
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Yetim Vakfı, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 24 farklı ülkede 400 bin kişiye ulaşmayı planlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanındaki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatan Yetim Vakfı, bu yıl "Gülüşüne kurban" sloganıyla hareket etti.

Kurban Bayramı'nda 400 binden fazla kişiye ulaşmayı planlayan vakıf, yurt dışı kurban hisse bedelini 3 bin 900, yurt içi ve Filistin kurban hisse bedelini ise 11 bin lira olarak belirledi.

Savaş, kıtlık ve doğal afet gibi krizlerin yaşandığı bölgeleri önceleyen vakıf, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya, Güney ve Güney Doğu Asya'daki 24 ülkede yardım faaliyetine devam ediyor.

Çocuklara bayramlık kıyafet hediye etmek için de çalışma yapan vakıf, bir çocuğun bayramlık ihtiyacı için bağış bedelini 1250 lira olarak belirledi.

Filistin'e yönelik insani yardımlarını sürdüren Yetim Vakfı, Gazze'ye bu yıl kurban etlerini 3 ay içinde konserve olarak ulaştıracak. Lübnan'daki Filistin kamplarına da kurban etleri, dondurulmuş olarak gönderilecek.

Kaynak: AA

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