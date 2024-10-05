Yetim Vakfından İstanbul'da "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği

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Yetim Vakfı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi.

Sultanahmet Meydanı'na gelen katılımcılar, Filistinli çocukların hayallerini resmetmek için yaklaşık 1 kilometrelik rulo kağıdı açtı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, AA muhabirine, etkinliği ülkenin bütün şehirleri ile meydanlarında Filistin'e fiili bir duaları olsun diye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir yıldan fazladır Gazze'de insanlık dışı soykırım uygulamalarının yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Bu uygulamalar neticesinde 70 bin ev yıkıldı, 2 milyon insan yerlerinden edildi. Yüzde 72'si kadın ve çocuklardan oluşan 50 bin kardeşimiz şehit oldu. 30 bin çocuk yetim kaldı, 20 binden fazla çocuk refakatsiz kaldı. Dolayısıyla tam bir felaket tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Biz de bugün bu felakete, bu soykırım uygulamalarına bir protesto olarak, sesimizi duyurmak istedik." dedi.

Yılmaz, Filistinli çocuklar için etkinliği yaptıklarını belirterek, "Bugün burada yaklaşık 1 kilometrelik bir rulomuz var. Bu meydandan gelip geçen turistler, hayırseverler, gönlü Filistin için çarpanlar bu rulomuza düşüncelerini yazıyorlar. Çocuklar resimler yapıyorlar." diye konuştu.