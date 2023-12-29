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81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi - Son Dakika
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81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi

Yılbaşı öncesinde sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konurken 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

29.12.2023 - 08:42,  Güncelleme: 09:01
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Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şüpheliye adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel-5 operasyonuna ilişkin X'ten açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5" Operasyonları düzenlendi.

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu! 220 şüpheli gözaltına alındı, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

200 BİN LİTREYE YAKIN KAÇAK İÇKİYE EL KONULDU

Operasyonlarda; 15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1.300 adet boş şişe ve 7.700 adet bandrole, 2.100 adet alkol aroması ve 8.700 adet etikete el konuldu. 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu! 220 şüpheli gözaltına alındı, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

35 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği.

81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: insanlar neden gerçeği varken sahtesine yöneliyor ?? Yanıtla 2 2
  • Murat Sarıal: sahdesi demek evde merdiven altı yapmak demek ve çok ucuz. gerçegi çok pahalı uçık rakamlar. gerçegi kıbrıs da yabancılar vergisiz ucuz alıyor. bizden yüksek vergi alınıyor. onun için yan sanayiye yöneliyor. bu haberler yılbaşı yaklaşırken hep çıkar gösterirler. insanlar yılbaşında sahte almasın vergi ödeyerek bandrollü alsınlar diye. yılbaşı geçsin böyle haber göremezsin. 1 0

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi - Son Dakika
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