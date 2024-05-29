Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan Hüsnühat Eserlerinin Bulunduğu Sergi Bursa'da Açıldı - Son Dakika
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Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan Hüsnühat Eserlerinin Bulunduğu Sergi Bursa'da Açıldı

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu\'ndan Hüsnühat Eserlerinin Bulunduğu Sergi Bursa\'da Açıldı

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan, hüsnühat eserlerinin de bulunduğu 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' adlı sergi, Bursa'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, geleneksel İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren 24 hattata ait 41 esere yer verildi. Sergi, 14 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

29.05.2024 15:00
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Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan, hüsnühat eserlerinin de bulunduğu "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" adlı sergi, Bursa'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarihi bir konağın Yıldırım Belediyesince restore edilmesinin ardından Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi'nin açılışıyla eş zamanlı düzenlenen sergide, geleneksel İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren 24 hattata ait 41 esere yer verildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, serginin açılışında, holding olarak toplumu ortak paydada bir araya getiren sanatsal ve sosyal faaliyetlerle fayda sağlamayı önemsediklerini söyledi.

Sanatı toplumla buluşturmaya vesile olmanın önemine değinen Taşkın, şunları kaydetti:

"Sergilerimizi ülkemizin farklı şehirlerine taşıyarak sanat koleksiyonumuzu geniş kitlelerle paylaşmayı ve sanatın birleştirici gücünü herkesin deneyimlemesini çok önemsiyoruz. Bu vesileyle İstanbul'daki Çamlıca kampüsümüzde ziyarete açılan 'Konuşan Yazılar' sergimizi, Bursa'dan başlayarak Konya, Edirne ve Ankara'da sanatseverlerle buluşturduk. Şimdi de koleksiyonumuzdan yeni bir seçkiyle tekrar Bursa'da sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergimizde, Hafız Osman, Sultan 3. Ahmed, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hamid Aytaç gibi üstatların yanı sıra Hasan Çelebi, Ali Toy ve Ferhat Kurlu gibi günümüz hattatlarının da eserleri ziyaret edilebilecek. Meşhur hattatların kaleminden çıkan bu 41 eser, bizleri halk sanatında adeta görsel bir yolculuğa çıkarırken manalarıyla da tefekkür etmemize vesile olacak."

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu da sergide 17 ila 20'nci yüzyılların büyük hattatlarının ve günümüzün önemli sanatçılarının eserlerinin kronolojik sırayla sunulduğunu anlattı.

Sergide 19'uncu yüzyılın önemli hattatlarından Şefik Bey'in de bir çalışmasının yer aldığını dile getiren Göncüoğlu, "Eserde, Kehf Suresi 39'uncu ayetten bir bölüm yazılı: 'Allah'ın dilediği olur. Kudret ancak Allah'a mahsustur' mealinde bir ayeti kerime. Şefik Bey, Bursa için de önemli bir hattat. Ulu Cami'de, 1855 Büyük Bursa Depremi'nde zarar gören hatların düzeltilmesi, tamir edilmesi için Sultan Abdülmecid Han, Abdülfettah Efendi ile Şefik Bey'i görevlendiriyor. Ulu Cami'de 3-3,5 yıl kadar çalışıyorlar." diye konuştu.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar da kültür merkezi ile sergiyi aynı gün açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, törene katılan herkese teşekkür etti.

Açılış törenine, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, eski Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, eski AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ile diğer davetliler katıldı.

Sergi, 14 Haziran'a kadar her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan Hüsnühat Eserlerinin Bulunduğu Sergi Bursa'da Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan Hüsnühat Eserlerinin Bulunduğu Sergi Bursa'da Açıldı - Son Dakika
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