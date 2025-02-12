Yıldız: Suriye'de Terörist Gruplara Yer Yok

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BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, " Suriye'nin geleceğinde DEAŞ veya PKK/YPG/SDG'ye yer yoktur. Bu terörist grupların varlığına son vermek, barışçıl, bağımsız ve siyasi olarak birleşik bir Suriye için ön koşuldur." dedi.

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu konulu toplantıda, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ülke temsilcilerine hitap etti.

Yıldız, "Suriye'nin geleceğinde DEAŞ veya PKK/YPG/SDG'ye yer yoktur. Bu terörist grupların varlığına son vermek, barışçıl, bağımsız ve siyasi olarak birleşik bir Suriye için ön koşuldur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Suriye'deki yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki kararlılığını "takdir ettiğini" söyleyen Yıldız, YPG/"SDG" unsurlarının, PKK'dan ayrı bir oluşummuş gibi kabul edilemeyeceğini, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Kürtlerin meşru temsilcisi olmadığını vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, bu yüzden söz konusu terör yapılarının Suriye'nin doğal gaz ve petrol kaynaklarını sömürmesine son verilmesi, bu kaynakların Suriye halkına iade edilmesi ve ülkenin yeniden inşası için kullanılması gerektiğini ifade etti.

Suriye'deki terör örgütlerinin, varlıklarını meşrulaştırmak için propaganda amacıyla terör örgütü DEAŞ kamplarını ve hapishanelerini bahane ettiklerini dile getiren Yıldız, "Bu terör örgütleri içindeki Suriyeli olmayan unsurlar ülkeyi terk etmelidir. PKK/YPG unsurlarının geri kalanı tüm silahlarını bırakmalıdır." diye konuştu.

Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının, ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve istikrar çabalarını baltaladığını belirterek, "İsrail'in, Suriye topraklarına doğru ilerlemesini kınıyoruz ve bu Konseyi, İsrail'in Suriye'deki varlığının sona ermesini sağlamak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Halkına hizmet edebilecek istikrarlı bir Suriye yaratma fırsatını kaçırmayı göze alamayız"

BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin geleceğinin nasıl inşa edileceğiyle ilgili fikirlerin paylaşıldığı BMGK toplantısında, Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve yerinden edilmiş Suriyelilerin topraklarına gönüllü olarak geri dönmelerini teşvik etmek için tarihi bir fırsat yakalandığını söyledi.

"Halkına hizmet edebilecek istikrarlı bir Suriye yaratma fırsatını kaçırmayı göze alamayız." diyen Yıldız, bu konuda ABD ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan desteğin memnuniyet verici olduğunu ancak yeterli olmadığını vurguladı.

Yıldız, milyonlarca Suriyeliye kucak açan Türkiye'nin, "istikrarlı, birleşik ve güvenli bir Suriye" sağlama konusundaki kararlılığının da altını çizdi.

Türk Büyükelçi, Suriye'deki geçiş sürecinde yeni devlet yapılarının "geniş halk desteği ve şeffaflıkla kurulması" umudunu dile getirdi.