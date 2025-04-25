Yıldız: Suriye için yaptırımlar kaldırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yıldız: Suriye için yaptırımlar kaldırılmalı

Büyükelçi Yıldız, Suriye'de siyasi geçişin desteklenmesi için yaptırımların kaldırılmasını istedi.

25.04.2025 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de siyasi geçişin başarıya ulaşması için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa sürecine uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılımıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Büyükelçi Yıldız, Suriye Dışişleri Bakanı'nın BMGK oturumuna katılmasının yalnızca ülkenin kısa sürede kaydettiği ilerlemenin bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda Suriye'nin uluslararası angajmana olan güçlü bağlılığını yansıttığını söyledi.

Yıldız, rejimin devrilmesinden bu yana Suriye yönetiminin kayda değer ilerleme sağladığına dikkati çekerek, bu gelişmelerin, Suriyeliler tarafından sahiplenilen bir geçiş sürecinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Söz konusu adımlar, onlarca yıl süren yıkım ve baskının ardından ulusal uzlaşı yönünde atılmış kritik adımlardır." dedi.

"Yaptırımlar derhal kaldırılmalı"

Yıldız, Suriye'deki bu umut ikliminin sürdürülmesinin, sadece yerel makamların çabasıyla değil, aynı zamanda uluslararası toplumun somut desteğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Altyapının yeniden inşası, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ortak önceliğimiz olmalı. Bu bağlamda, Suriye'ye yönelik yaptırımlar artık derhal kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Yıldız, yeniden inşa sürecine aktif destek verilmesinin önemine işaret etti.

Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştiğini ve yerel unsurlarla Şam arasında bir anlayış zemini oluşmaya başladığını söyleyen Yıldız, "Düzeni sağlama noktasında Suriye yönetiminin artan bir kabiliyeti söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan'ın DEAŞ'a karşı bölgesel güvenlik mekanizması oluşturmak üzere koordinasyon halinde çalıştığını da belirtti.

" İsrail'in saldırıları ortak güvenliği tehdit ediyor"

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına da değinen Yıldız, bu eylemlerin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

"Bu saldırılar Suriye'nin iç istikrarını zayıflatmakta ve DEAŞ ile mücadele kapasitesini zedelemektedir." diyen Yıldız, BMGK'yi İsrail'e karşı kararlı adımlar atmaya davet etti.

Terörle mücadeleye de değinen Yıldız, "Suriye'nin geleceği, terör örgütlerinin insafına bırakılamaz. DEAŞ, PKK/ YPG ve sözde SDG gibi yapılara ülkede herhangi bir rol verilmemelidir." uyarısında bulundu.

Yıldız, tüm silahlı unsurların silahsızlandırılması, kapasitelerinin Suriye devletine devredilmesi ve terörist aktörlerin ülke topraklarından çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye, Suriye halkının bu yeni dönemde karşılaştığı zorlukları aşması için desteğini sürdürme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız: Suriye için yaptırımlar kaldırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
09:37
Devlet yüzlerce personel alacak Başvuru için bugün son gün
Devlet yüzlerce personel alacak! Başvuru için bugün son gün
09:26
Prof. Dr. Sözbilir’den Kütahya’daki 4.5’lik depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama
09:15
Vlahovic Fenerbahçe’den dünyaları istiyor
Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 22:38:56. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldız: Suriye için yaptırımlar kaldırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.