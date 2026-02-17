Yıldız Tilbe'den Filistin'e Destek - Son Dakika
Yıldız Tilbe'den Filistin'e Destek

Yıldız Tilbe'den Filistin'e Destek
17.02.2026 18:19
Yıldız Tilbe'nin bağışıyla Gazze'de çadır kent kuruldu, evsiz Filistinlilere yardım sağlandı.

Sanatçı Yıldız Tilbe'nin yaptığı bağışla İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden Filistinlerin kalması için çadır kent kuruldu.

İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırıları nedeniyle Gazze'de neredeyse ayakta ev kalmadı. Filistin makamlarına göre, Gazze'deki yapıların yüzde 90'ı yıkıldı ve yaklaşık 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze'deki Filistinlilerin yarısı büyük çoğunluğu derme çatma olan çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de evleri yıkılan Filistinliler için en temel ihtiyaçlardan biri de başlarını sokacak bir çadır. Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez de evlerini kaybedenler için çadır kent kurulmasına ön ayak oldu.

Türk sanatçının bağışlarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" kuruldu.

Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor. Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlileri sığındığı "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" bugün düzenlenen törenle açıldı.

İkincisi yakında açılacak

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.

Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.

Ebu Enver, gelecek hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ikincisinin açılacağı haberini verdi.

"Bize güzel bir çadır verdiler"

Çadır kente Ravda bölgesinden gelerek yerleşen Filistinli kadın, daha önce küçücük bir odada 4 kız ve 3 oğluyla yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail saldırılarında eşi ve oğlunu kaybeden Filistinli kadın, daha önce bir anaokuluna sığındıklarını belirterek,"Biz bir anaokulunda kalıyorduk. Yanımızda çok ama çok küçük bir oda vardı. Sekiz kişiydik. Dört kızım, üç oğlum var. Çok dar bir odadaydık bize yeterli gelmiyordu. Elhamdülillah sonra bize daha geniş, iyi bir çadır verdiler ve iki de iyi banyo sağladılar." dedi.

Bu çadır kente sığınmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Filistinli kadın, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, bize güzel bir çadır verdiler. 'Ya Rabbi kuzeye mi gideyim, yoksa güneye mi?' diye düşünüyordum. Güneyde de ölümler var. Benim de 4 yaralım var. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun her halükarda. Yaşanan her şey Allah'tandır. Allah rahmet eylesin. Yeni tutunmuştuk, biraz sevinmiştik. Ev gitti, eş gitti. Dünyadaki dayanağım gitti. Eşimden sonra hayatım cehenneme döndü. Ama Allah var. Elhamdülillah her şeye rağmen."

Kaynak: AA

